Rauw Alejandro sufre por su separación con Rosalía, y el exponente urbano boricua usó la música para expresar cómo se sentía tras haber terminado su compromiso con la intérprete española.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre de pila del puertorriqueño, lanzó el tema “Hayami Hana” en el que habla de lo triste que está por la ruptura amorosa y en la que menciona que seguirá amando a la también productora y actriz. Asimismo, expresó su esperanza de volver algún día.

El intérprete de “Todo de ti” dejó claro que no le fue infiel a Rosalía Vila Tobella, nombre completo de la artista de 30 años, como se especuló en las redes sociales y aseguró que le seguirá dedicando canciones a su ex.

El tema es tan conmovedor que compungió a muchos por las palabras amorosas que le dedicó a la compositora. La clase artística no fue la excepción.

PUBLICIDAD

Esta tarde, durante el programa radial “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9FM, sus anfitriones, Jorge Pabón “Molusco” y Alí Warrington, separaron un espacio para enaltecer el gesto del exponente.

“Esta canción me parece genial y yo no lo vi venir, honestamente, no lo vi venir”, dijo Pabón.

“Yo tengo que decir que estamos acostumbrados a que, cuando nos dejan, echarle fango y tirarle estiércol a la otra parte, de eso estamos claros. Y cuando muchas veces, un hombre, le canta a una mujer cosas como estas, pues el hombre pasa como estúpido, como bocabajo, porque ese es el machismo basura que abunda en los corazones de muchos. Pero ese no es el tema, el tema aquí es que Rauw ha demostrado ser un caballero, un hombre”, sostuvo, por su parte, Alí Warrington.

En solo 8 horas, “Hayami Hana” cuenta con más de 1.6 millones de reproducciones en YouTube. La noticia de la separación de los artistas trascendió el pasado 25 de julio, lo que conmocionó a los seguidores de ambos alrededor del mundo.

Según se publicó en ese momento, “a pesar del amor y el respeto que Rauw y Rosalía tienen entre ellos, ambos acordaron terminar su relación y compromiso”. Aún así, la súbita noticia dejó espacio para que afloraran las especulaciones de que el desenlace se había dado por terceros. Ambos artistas desmintieron los rumores.