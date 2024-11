Reina la diversidad de estilos y colores en la decoración navideña de los artistas boricuas

El tema de la decoración no se queda atrás. Antes que muchos de sus colegas, cantantes, presentadores y actores puertorriqueños hicieron la tradicional limpieza del hogar para vestirlo de fiesta.

Desirée Lowry

Ivonne Orsini

“Estoy feliz disfrutando desde esta semana la decoración navideña, solo me faltaba un detallito que se ve al final del video. Soy la ‘combi’ de Navidades boricuas con el Grinch”, describió Orsini.

Deddie Romero

Olga Tañón

Dianerys Calderón

“Tengo tanto que agradecer y celebrar que no pude esperar para colocar mi arbolito de Navidad en mi casa. Me hace mucha ilusión esta época porque crearé tantas memorias en mi nuevo hogar con la gente que quiero. Nunca antes me había sentido con tanta paz”, dijo.