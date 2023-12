El 2023, fue un año lleno de muchos momentos inolvidables para la industria del entretenimiento. Las redes sociales fueron protagonistas de momentos anecdóticos entre celebridades y también sirvieron como espacio de tras acalorados altercados por personalidades puertorriqueñas como Manny Manuel y “La Comay”.

El mundo artístico y de la farándula se inundó de jornadas emocionantes como el concurso de Miss Universe mientras que el pueblo puertorriqueño también se sumió en profundo pesar tras la muerte de Marisol Malaret, primera puertorriqueña en ganar la corona.

El fin del año rápidamente se aproxima. Así que repasamos las 13 noticias más leídas de entretenimiento.

1. Tekashi no forma parte de las presentaciones en Premios Junventud

El exponente estadounidense Tekashi 6ix9ine no formó parte del repertorio de presentaciones de los Premios Juventud del 2023, luego de que supuestamente recibiera amenazas de muertes y Univision cancelara su participación. Desde el momento en que aterrizó en la isla, el artista mostró entusiasmo sobre su presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. No obstante, tras discusiones con las autoridades locales, la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, la cadena de televisión determinó que el cantante no sería parte del evento.

2. Francisca Lachapel habla de Adamari López en “Despierta América”

Tras asumir su rol de copresentadora en “Hoy Día” de Telemundo, fueron pocas las veces en que se mencionó el nombre de Adamari López en Univision, cadena para la que previamente trabajó. Sin embargo, luego de su salida de Telemundo, la presentadora Francisca Lachapel, de “Despierta América”, no tardó en mencionar a la puertorriqueña y comentar que tenían un asunto pendiente por resolver.

Adamari López y Francisca Lachapel fueron invitadas al evento de Pascua de la Casa Blanca. (Archivo)

3. El fallecimiento de Marisol Malaret

El pueblo puertorriqueño sintió un profundo pesar tras enterarse de la muerte de Marisol Malaret Contreras, quien falleció a sus 73 años, el 19 de noviembre de 2023. La empresaria y comunicadora dejó un legado indudable y marcó un hito histórico, luego de convertirse, en 1970, en la primera mujer puertorriqueña en obtener la corona de Miss Universe. Conoce un poco de su gesta en este artículo.

4. Deddie Romero celebra en grande su boda

El 16 de junio de 2023, la presentadora de televisión Deddie Romero contrajo nupcias con su pareja, Richard Báez. La ceremonia en la que reinó el amor fue celebrada en la Fundación Luis Muñoz Marín, en San Juan. La también locutora de radio dio mucho de qué hablar tras desafiar el vestido tradicional blanco de boda y lucir un atuendo largo, color dorado.

5. Vestido de Ashley Ann Cariño en competencia preliminar de Miss Universe

La beldad boricua Ashley Ann Cariño protagonizó un gran momento en la preliminar del certamen de Miss Universe tras lucir un elegante vestido dorado con un cuello como la realeza imperial y un escote V. La representante de Puerto Rico también brilló en la pasarela mientras desfiló con un traje de baño color rosa fucsia.

6. Discurso de la dueña de Miss Universe, la activista transgénero Anne Jakapong Jakrajutatip

Un momento que acaparó la atención del público en el concurso de Miss Universe fue el mensaje que ofreció la dueña de la franquicia, Anne Jakapong Jakrajutatip, quien es una activista transgénero. Su discurso fue una oda a la diversidad, equidad de género y el feminismo. De igual forma, relató el discrimen al que se ha enfrentado, através de su vida, por ser mujer transgénero.

Anne Jakapong Jakrajutatip es dueña de la franquicia. (ELNUEVODIA.COM)

7. Diversidad entre las candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2023

Desde el 2018, la Organización Miss Universe permitió la participación de mujeres transgénero y, a partir del 2022, las reglas se ampliaron aún más otorgándoles un espacio a las mujeres casadas y con hijos. Estos cambios a favor de la inclusión dieron paso este año, por primera vez, a un certamen en el que se destacaron candidadatas puertorriqueñas quienes eran madres, esposas y una mujer transgénero. El concurso, que resaltó escenarios turísticos y culturales de San Juan, fue transmitido por la televisión.

Ashley Ann Cariño, Miss Universe Puerto Rico 2022, posa junto a las candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2023. (Vanessa Serra Díaz)

8. Confesión de Oscar de la Hoya sobre su matrimonio con Millie Corretjer

El estreno del documental biográfico “The Golden Boy” captó la atención del público, pues ofreció una mirada a la vida del controvertible boxeador estadounidense Oscar de la Hoya. En la producción, no solo mostró su vida como atleta, sino que también dio a conocer su relación con su madre y el vínculo casi inexistente con tres de sus hijos nacidos de tres mujeres distintas. No obstante, uno de los momentos que más cautivó a los espectadores fue cuando narró cómo conoció a la cantante puertorriqueña Millie Corretjer. Aunque inicialmente quedó prendado con ella, pronto notó que no tenían “nada en común”.

Oscar de la Hoya y Millie Corretjer se casaron en el 2001 en Puerto Rico. (Archivo)

9. Karol G y Feid se saludan en los Billboard de la Música Latina 2023

Las redes sociales fueron sede de una discusión polémica luego de que se difundiera un vídeo de los cantantes colombianos Karol G y Feid. Ambos exponentes fueron captados intercambiando un saludo amistoso que, para los fanáticos, puso en duda la afinidad entre los artistas, cuya vínculo sentimental era rumorado.

Los cantantes Karol G y Feid. (Archivo)

10. Salma Hayek felicita a Jennifer López en su cumpleaños con una fotografía

La actriz mexicana Salma Hayek rindió homenaje a su amiga y actriz Jennifer López, quien cumplió 54 años. Con motivo de celebración, Hayek compartió una fotografía tomada hace 20 años en la que posa junto a la “Diva del Bronx” y otras celebridades de Hollywood. Ambas rememoraron cómo en el pasado escucharon frases desalentadoras como que “no lo lograrían”.

En la fotografía aparecen estrellas como Ben Affleck, Susan Sarandon, Gael García Benral y Ed Limato. (Instagram)

11. Hijo de Nydia Caro comparte palabras emotivas a su madre en su cumpleaños

En su cumpleaños número 75, la actriz, cantante y presentadora puertorriqueña Nydia Caro fue sorprendida en redes sociales con un emotivo mensaje que su hijo le dedicó. Su hijo, que desempeña como director y editor audiovisual en Nueva York, acompañó su publicación con fotografías que se remontan al pasado y demuestran la gesta artística de Caro.

12. Olga Tañón se expresa sobre el reencuentro de Dania Méndez y Madison Anderson Berríos en “La casa de los famosos 3″

Olga Tañón, mejor conocida como “La Mujer de Fuego”, no dudó en darse una cita a las redes sociales para expresar su descontento ante el reencuentro entre Dania Méndez y Madison Anderson Berríos, coordinado por la producción de “La casa de los famosos 3″ . La cantante rápidamente levantó su voz a favor de la Miss Universe Puerto Rico 2019.

Olga Tañón, Madison Anderson, La casa de los famosos (Archivo)

13. Manny Manuel pide que “cancelen ‘La Comay’“”

Tras una acalorada discusión con el personaje “La Comay”, interpretado por el titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa, el cantante Manny Manuel visitó sus redes sociales para compartir un reclamo claro: “cancelen ‘La Comay’“. El artista aclaró que emitió esas expresiones sin el permiso de su equipo de trabajo e incluso los excluyó. Luego, exhortó a sus seguidores a que se unan a su reclamo.

