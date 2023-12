En la era digital, los vídeos sirven como cápsulas del tiempo que guardan experiencias e instantes memorables. A medida de que el año llega a su fin, estos adquieren un significado particular, pues permiten recordar momentos que -durante los pasados meses- despertaron nuestra curiosidad y fascinación.

A continuación, repasamos los 10 vídeos más vistos de El Nuevo Día durante el 2023; desde inesperados momentos que ahora están inmortalizados en imágenes hasta las espontáneas ocurrencias de algunas figuras en la industria del entretenimiento.

1. Gemelos de Ricky Martin lo soprenden en su concierto

El cantante puertorriqueño Ricky Martin fue sorprendido en pleno concierto, en Suiza, por sus gemelos de 14 años, Matteo y Valentino. El público enloqueció mientras los hijos del exintegrante de Menudo saltaban por el escenario al son de la música. Por su parte, el artista no pudo contener su risa al verlos.

2. El nacimiento de la bebé de Yailín y Anuel AA

El nacimiento de la bebé de Yailín “La más viral” y Anuel AA acaparó la atención del público. Pese a que la pareja se separó en medio del embarazo, ambos se unieron para compartir, en redes, la llegada al mundo de Cattleya. Para proteger la privacidad de la recién nacida, la rapera dominicana ocultó el rostro de su hija con la flor que representa su nombre.

3. Baile de Julián Gil con Lyn May

Las redes sociales una vez más fueron sede de un momento que se convirtió en tendencia: un baile entre el presentador Julián Gil y la exvedette mexicana Lyn May. Tras el corte de comerciales, ambos aprovecharon para bailar al ritmo de “un x100to” de Bad Bunny y Grupo Frontera. Detrás de las cámaras, May también demostró cuán flexible sigue siendo al realizar un ”split”.

4. Yailín publica foto con su bebé

La cantante Yailín “La Más Viral” fue protagonista de otro momento de sensación tras publicar una foto nueva con su hija, Cattleya. Con la frase “Te amo. La gordita de mamá”, la rapera dominicana compartó un tierno momento en el que se puede ver a su bebé recostada sobre su pecho.

5. Tekashi antes de la cancelación de su participación en los Premios Juventud

Apenas se bajó del avión, el exponente estadounidense Tekashi gritó: “¡Puerto Rico, la isla, llegamos!“. El artista, que arribó al archipiélago como parte de su presentación en los Premios Juventud, no dudó en compartir en redes sociales su emoción tras pisar suelo boricua. Tekashi también publicó en redes el momento en que le regaló, a Yailín, una cadena de diamantes personalizada con el nombre de la rapera dominicana para que “luciera bien” en la isla.

6. Beso no consentido de Luis Rubiales a una jugadora en la Copa Mundial de fútbol femenino

Este año, España ganó su primera Copa Mundial de futból femenino. Sin embargo, la emoción fue opacada por un momento controvertible en el que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besó en los labios a Jennifer Hermoso, una jugadora del equipo. Tras el acto no consentido, la futbolista retomó las redes para denunciar lo ocurrido y se encontró con múltiples mensajes soldiarios. Por su parte, Rubiales publicó un vídeo en el que expresó que “seguramente me he equivocado” e intentó justificarse alegando que fue un acto espontáneo.

7. Karol G en un restaurante en San Juan

La cantante colombiana Karol G causó sensación cuando visitó, de manera sorpresiva, el restaurante “Musa” ubicado en San Juan. “La Bichota” no solo probó platos típicos puertorriqueños, sino que decidió que quería compartir con los comensales. Con un cuchillo de mesa en mano, tal como si fuera un micrófono, les deleitó con una serenata de su tema “200 copas”. A su vez, no se marchó sin antes asegurarse de pagar las cuentas de todos los allí presentes.

8. Anuel tras su ruptura con Yailín

Tras ocho meses de matrimonio y a tres meses del embarazo, Anuel AA y Yailín finalizaron su relación. Aún así, el artista publicó un vídeo en sus redes en el que hizo un llamado para que las personas sigan apoyando a la rapera dominicana y a su carrera artística. “Es un gran ser humano” y “siempre va a ser familia” fueron algunas de las expresiones del rapero boricua. Aunque no reveló la razón que llevó a la ruptura, Anuel AA comentó que se trata de “cosas de la vida”.

9. Jacky Fontánez llora por romance entre Rosalía y Rauw Alejandro

La presentadora Jacky Fontánez comenzó a llorar en “Hoy Día” mientras hablaba del compromiso entre Rosalía y Rauw Alejandro. El llanto pronto se convirtió en risas mientras aseguraba que sus lágrimas eran de felicidad. Por su parte, la actriz Suzzete Bacó aprovechó para crear un intercambio jocoso en media de la situación.

10. Traje típico de Ucrania en Miss Universe

La Miss Universe Ucrania, Viktorria Apanasenko, desfiló un traje típico que cautivó al público y que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del certamen. Con un elegante vestido blanco y unas alas que se desplegaban, la beldad ucraniana lució un traje que representaba la lucha por la libertad de su país, tras la invasión rusa que inició en febrero de 2022.