Resumen 2024: Estos famosos dieron de qué hablar este año

Maripily Rivera

No hay duda de que el 2024 fue el año de la ponceña María del Pilar Rivera el 2024. Maripily lo vaticinó en enero al decir: “Este es mi año”. “Mi propósito para el 2024 es ganar “La casa de los famosos” y así fue. La modelo y empresaria ganó la cuarta temporada, provocando que miles de personas vieran el programa de Telemundo, tanto así que se paralizó Puerto Rico durante la final de la competencia televisiva.

Liza Colón Zayas

Liza Colón Zayas celebra su premio Emmy como mejor actriz de reparto en comedia en sus 30 años de trayectoria.

Jennifer López y Ben Affleck

Tras dos años de matrimonio, la cantante y actriz puertorriqueña Jennifer López le solicitó el divorcio al actor Ben Affleck . López radicó la demanda el 20 de agosto de 2024 en el tribunal superior de Los Ángeles en California. No obsante, la pareja se separó el 26 de abril de este año.

La pareja de actores celebraron en el 2022 su boda en Las Vegas, luego de un reencuentro que hizo renacer la relación sentimental que mantuvieron unos 20 años antes y que fue una sensación en Hollywood. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, expresó la cantante sobre su divorcio.