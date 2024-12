Daddy Yankee y su esposa Mireddys González alcanzan un acuerdo

Read this article in English.

Como parte del acuerdo, Daddy Yankee retoma la presidencia de ambas corporaciones El Cartel Récords y Los Cangris. El 26 de diciembre a las 11:00 a.m. se hará la primera reunión entre las partes para hacer el cambio correspondiente.

“Estoy satisfecho con retomar la presidencia. Esto es un proceso que he llevado con mucha paz, tranquilidad y mucha semblanza. Obviamente las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Siempre he respetado mucho a la señora González, les pido respeto para ellas”, fueron las primeras palabras del artista urbano al salir de sala.