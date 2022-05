Rihanna se convirtió en mamá. La cantante y empresaria dio a luz a un niño, según informó el portal TMZ. El bebé es fruto de su vínculo con el rapero y productor A$AP Rocky y el nacimiento tuvo lugar el viernes 13 de mayo en una clínica de Los Ángeles, bajo un total hermetismo.

Por ahora, ninguno de los flamantes padres ha compartido nada en redes sociales. Una de las últimas apariciones de la pareja se produjo a fines del mes pasado. Rihanna y el padre de su niño fueron vistos entonces en una salida nocturna en Los Ángeles después del reciente arresto del rapero, que se llevó a cabo el 20 de abril, justo después de que la pareja volviera de unas soñadas vacaciones en Barbados. De esta manera, el paseo que captaron los flashes fue interpretado como una expresión de apoyo de la cantante a su novio.

Rocky, cuyo nombre verdadero es Rakim Athelaston Mayers, está siendo investigado por la policía de Los Ángeles por una serie de presuntos disparos de fuego a un conocido con el que tuvo una discusión. La acusación dice que el episodio fue alrededor de las 10:15 de la noche del 6 de noviembre de 2021, y asegura que el rapero disparó un arma entre “tres o cuatro veces”.

PUBLICIDAD

De todos modos, A$AP Rocky solo estuvo arrestado por unas horas y pudo salir de prisión el mismo día que fue demorado luego del pago de una fianza de 550 mil dólares. Según afirmó en ese momento una fuente a The Sun, “Rihanna estaba allí cuando arrestaron a Rocky y lloraba sin parar”. “Las acusaciones a su novio son demasiado serias por lo que es un escenario de pesadilla para ella”, apuntaron. De hecho, el baby shower que estaba programado para ese miércoles a la noche tuvo que ser cancelado.

Previamente a la detención de su pareja, Rihanna le había brindado una extensa entrevista a revista Vogue en la que habló sobre la felicidad que la invadía por estar embarazada, también compartió sus miedos como mamá primeriza, y reveló que el embarazo no fue planeado, pero que la noticia la llenó de emoción.

“¿Planificación? Yo no diría planear. Pero, ciertamente, no planeando en contra de eso. No sé cuándo ovulo ni nada de esa mierda. Simplemente nos divertimos. Y luego estaba allí en la prueba de embarazo”, contó en declaraciones a la publicación. “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora y no voy a sentirme avergonzada por eso. En este momento deberíamos celebrar, ¿por qué deberías esconder tu embarazo?”, manifestó orgullosa la cantante de 34 años en relación a los looks que eligió para transitar el embarazo: ropa holgada y con la panza casi siempre al descubierto.

En cuanto a sus miedos, la artista se sinceró sobre su temor ante la posibilidad de sufrir depresión posparto. “¿Me sentiré fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan”, precisó. Asimismo, dijo que desearía que todos sus seres queridos más cercanos pudieran estar en la sala de maternidad, pero ya en ese momento se mostraba recelosa en cuanto a revelar la ciudad en la que iba a dar a luz a su primer hijo.

PUBLICIDAD

Rihanna contaba a comienzos de años que estaba embarazada en sus redes sociales. La artista publicó una serie de imágenes que rápidamente fueron tendencia en todo el mundo y que sus fanáticos no tardaron en replicar.

Durante un viaje con su pareja a Nueva York, se mostraron muy enamorados y allí ya se le notaba el crecimiento de la pancita. A pesar del frío en la ciudad, se vio a la cantante con un abrigo de Chanel rosa que dejaba al descubierto la panza. Rihanna y su pareja se mostraron juntos por primera vez en 2020, a pesar de que se conocen desde hace años. Meses después, más precisamente en mayo de 2021, el rapero confirmó el romance. Casi un año después, sorprendieron a sus fanáticos con la noticia del embarazo.

En una entrevista con “British Vogue”, Rihanna había hecho referencia a una posible maternidad: “Dentro de 10 años, tendré hijos, tres o cuatro”, declaró y añadió: “Te menosprecian como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos. Pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo”, manifestaba.