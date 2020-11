View this post on Instagram

Amigos, con mucho pesar en mi corazón necesito informarles que ya no estaré participando en la entrega de los Latin Grammys este año. 2020 ha sido un año que nos mostró nuestra vulnerabilidad. Uno propone y Dios dispone, sufrí una caída y mi médico me puso un bota. Su recomendación fue no estar de pie mucho tiempo ni usar zapatos de tacón. Los voy a extrañar, gracias de corazón a la Academia por considerar por 5to año consecutivo. Estaré con ustedes ahí de corazón. Nos vemos pronto bendiciones 😘 @univision @latingrammys @joebonillaoficial