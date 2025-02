Ryan Dorsey revela el desgarrador recuerdo de su hijo sobre Naya Rivera

View this post on Instagram

1 / 11 | Naya Rivera: El lago donde desapareció la actriz de origen boricua. Naya Rivera llegó hasta el Lake Piru, al norte de Los Ángeles, California, el 8 de julio de 2020. - The Associated Press

El pequeño había sido encontrado solo y dormido y solo en un pontón a la deriva que Rivera había alquilado tres horas antes ese día. “Si hubiéramos perdido a Naya y a Josey, no sé cómo habría seguido con mi vida”, indicó Dorsey. “No sé qué habría hecho, pero estoy seguro de que no habría sido nada bueno”, aseguró.

Después de cinco días de búsqueda, el cuerpo de Rivera fue encontrado el 13 de julio, en una parte remota del lago. “Cuando eso sucedió, me quedé sacudiendo la cabeza y pensando: ‘No puedo creer que se haya ido’”, recordó Dorsey. Y reveló: “Todavía hoy me parece surrealista”.

El actor, que reveló que la Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias y las celebraciones en las que se suelen reunir las familias son los momentos más difíciles para su hijo, indicó: “Es difícil intentar explicar cosas que tú mismo no entiendes. No creo mucho en esa máxima que reza que todo sucede por una razón, porque nunca se me ocurre una razón por la que mi hijo no deba crecer junto a su madre”.