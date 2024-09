Saudy Rivera llega hasta la CEE horas antes de que cerraran las inscripciones: “Somos tan hipócritas”

“Son las 9:25 de la noche. Veo a compañeros de los medios de comunicación. La prensa está presente, viendo quiénes a esta hora llegan hasta aquí. Hoy es el último día para inscribirse. Señores esto para mí es demasiado valioso y demasiado importante, ustedes no se imaginan como puertorriqueña, qué significa este momento, señores. Hoy a las 12:00 de la noche, luego de un litigio en la lucha de extender, se cierrra la oportunidad de obtener su tarjeta electoral, de inscribirse para votar en las próximas elecciones el 5 de noviembre”, destacó Rivera Soto en una transmisión en vivo a través desu red social Instagram.

“Para mí es importante porque vivo reseñando siendo testigo, de la cantidad de injusticias y leyes que se nos imponen por cuatro años, la luz, el agua... Y el único momento que tenemos para estudiar quién es quién, para saber quiénes de esos políticos lucharon por nuestro bienestar y nos defendieron el bolsillo, tienen oportnidad de ser reelectos y otros nuevos que deseen entrar al ruedo político, le damos o no la oportunidad. Así que se trata de nosotros Puerto Rico”, expresó la ganadora de la primera edición del reality show “Super Chef Celebrities”.

Según se había informado, en caso de que al filo de la medianoche hubiesen muchas personas a la espera, estas recibirían un turno que se le honrará para los días lunes, 23 de septiembre, y martes, 24 de septiembre, en el horario de servicio, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.” .

“No hay excusa, no hay excusa. El cambio es ahora. El resto es aguantar cuatro años de látigo. A ti te toca a ti salir a inscribirte con un orgullo terrible y salir a votar. El momento es ahora. Se trata de nosotros, se trata del futuro nuestro. Me sorprende ver esto vacío. Esto me duele, todas esas sillas allá adentro están vacías”, compartió Rivera Soto mientras se cuestiona si las personas que le pasaban por su lado se habían inscrito.