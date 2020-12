Angelís Marie, la hija del modelo Peter Hance contrajo nupcias ayer, según publicó el también ganador del “reality” “Gran hermano” en sus redes sociales.

“Hija mía estoy tan orgulloso de ti por tantos logros en tan poco tiempo, de verdad solo puedo decir gracias, Dios por tanto y por la hija que eres. No tengo palabras para describir tanta felicidad que siento por ti en estos momentos de mi vida”.

Pedro Orta, nombre de pila del también cantante, aprovechó para exaltar la buena relación que sostiene con la madre de sus hijos, Marta Daliz Zayas López y cómo, juntos, los han guiado.

“Tu madre y yo hemos sido un equipo donde te brindamos todo para encaminarte por el camino correcto y mira todos los frutos que nos has dado a ambos. Marta Deliz Zayas López, siempre te he dicho que donde tú pisas yo beso porque eres tremenda madre y amiga a la misma vez, nunca me arrepentiré de que hayas sido la primera madre de mis hijos. Dios me los cuide y mil años de felicidad y unión para ti Angelís Marie y para tu esposo Bolillo que me quito el sombrero delante de él por lo buen novio q fue y ahora buen esposo que será con Dios de la mano. Declarado está. Disfruten su luna de miel y que Dios me los cuide”, expresó en la publicación que cuenta con más de 2,200 “me gusta” y un aluvión de mensajes de felicitaciones.

PUBLICIDAD

“Bello, compa. Amén”, le dijo el presentador de televisión Jaime Mayol. Por su parte, el integrante de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz expresó: “Felicidades mi heramano”.