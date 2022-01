Finalmente llegó el día: Stefi Roitman ya es formalmente parte del “clan Montaner”. La actriz e influencer argentina se casó con Ricky Montaner, uno de los hijos de Ricardo Montaner, este sábado por la tarde en una celebración para más de 400 invitados en el exclusivo haras de campo El Dok, en Exaltación de la Cruz, en Argentina.

Poco después de finalizada la ceremonia, los novios subieron a sus cuentas de Instagram una foto tomada tras dar el “sí, quiero”. En la imagen se puede ver el vestido elegido por la actriz para el gran día, a cargo del diseñador correntino Justo Ocampo, que era una de las grandes incógnitas de la velada. A lo largo de la noche, Roitman lució dos cambios de vestuario más.

”Para siempre. S&R”, escribieron los dos al regalarle a todos sus seguidores una postal de uno de los días más importantes de sus vidas. Ricardo Montaner también compartió una foto de los recién casados. “Y vivieron felices para siempre… Gracias a Dios”, escribió el cantante venezolano junto a una imagen de su hijo y de su flamante nuera. Con el mismo espíritu (y casi las mismas palabras), su mujer, Marlene, también compartió una postal de la pareja. “Y vivieron felices… Y como siempre Dios obró”, fue el mensaje que eligió para el posteo.

PUBLICIDAD

Casarse en medio de la pandemia

Debido a la pandemia y los requisitos de los Estados Unidos para el ingreso de turistas, si se hacía allí, muchos familiares de Roitman quedarían afuera por la vacuna que les fue dada, motivo por el cual la pareja decidió celebrar en la Argentina. Y justamente, la elección del espacio, ubicado al noroeste de Buenos Aires, les permitió que la fiesta fuera al aire libre, algo fundamental en tiempos de Covid-19. Según se vio en las primeras imágenes que circularon durante la tarde, todos los invitados fueron testeados antes de ingresar, aunque no todos tuvieron suerte. La periodista Maite Peñoñori aseguró en su cuenta de Twitter: “Primer Covid positivo en el casamiento de Stefy Roitman y Ricky Montaner. Comunicaron a seguridad y lo sacaron del predio. No se sabe de quién se trata”. LA NACION confirmó que, efectivamente, uno de los invitados no pudo ingresar tras haber sido hisopado.

Los invitados

Esta semana, Peñoñori contó en Intrusos que la pareja no contrató ningún wedding planner, sino que el evento lo organizó Marlene, la mamá de Ricky, junto a un sobrino de Ricardo Montaner que vive en la Argentina. Además, la panelista reveló que le hicieron firmar a Stefi un contrato de confidencialidad para que no deje trascender ningún detalle del casamiento, de la misma forma que hicieron con los proveedores. Por eso, lo poco que se conoció previamente fue dado a conocer por la prensa y no por los propios protagonistas del enlace. Una de las grandes incógnitas era la lista de invitados, que -según trascendió- incluyó a diversas figuras nacionales e internacionales, tanto de la televisión como de la música. Sin embargo, a tan solo dos días del evento apareció la primera gran baja: Susana Giménez. Sí, la gran diva del espectáculo decidió quedarse en Punta del Este, donde veranea todos los años, y así se lo ha comunicado a la pareja. Tampoco fueron de la partida otras dos figuras conocidas del medio local: Marley, que está de viaje; y Lali Espósito (compañera de los Montaner en el reality de talentos La Voz Argentina), que se encuentra filmando en España. Dentro de los confirmados, estaba Sebastián Yatra. El cantante colombiano se encontró en la boda con su ex, Tini Stoessel. Ninguno de los invitados compartió este sábado imágenes del festejo en las redes porque, según se informó, debieron dejar sus teléfonos celulares al entrar al predio.

PUBLICIDAD

Ceremonia mixta

La pareja comenzó a coquetear por Instagram en 2019 y, cuando ella viajó a Miami para conocer al hijo de Ricardo Montaner en persona, se desató la pandemia de Covid-19. Por eso, se instaló allí junto a la familia de su novio. En octubre de 2020, decidieron dar un paso más y comprometerse. La propuesta llegó en medio de la festividad de Rosh Hashaná, y Stefanía aceptó con lágrimas de emoción y mucha alegría. La ceremonia que los unió en matrimonio fue mixta, porque él es evangélico y ella, judía: los casaron un pastor y un rabino. Tras la ceremonia religiosa, la actriz argentina comenzó a ser considerada por su suegro como “parte de la familia”. Pese a que estuvo viviendo en su casa, Ricardo Montaner sorprendió al lanzar una explosiva frase a mediados del año pasado, en medio de una entrevista. El exabrupto ocurrió cuando el artista dijo que “su yerno Camilo y sus nueras, Sara, Paola y Jimena, son parte de su familia”. Al escucharlo, la conductora del programa quiso saber: “¿Y Stef...?”. Pero, para su sorpresa, el cantante oriundo de Avellaneda no se había olvidado de la modelo, sino que justificó: “Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero, ahí si será de la familia. A partir de enero... Ella sabe”.

En octubre pasado, otro comentario de Montaner padre había generado revuelo en las redes sociales. Luego de que la modelo anunciara su compromiso con Ricky en Instagram, el intérprete de “Tan enamorados” comentó: “Me hacés muy feliz, haciendo feliz a mi hijo. Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios”. Sus palabras recorrieron las redes y hubo algunos usuarios que cuestionaron la forma en que mencionó la religión de Roitman. En consonancia con su padre, en noviembre pasado, en una entrevista con Quiero Música, Ricky Montaner reveló que la modelo no había sido incluida en el chat de la familia Montaner y explicó que eso se debía al mismo motivo por el cual aun la argentina, de 24 años, no era considerada parte del clan. “No está Stefi todavía, va a estar cuando nos casemos. Camilo entró cuando se casó con Evaluna”, señaló.

Apenas unas horas antes del festejo, Ricardo Montaner recurrió a las redes para compartir con sus seguidores las emociones previas a la boda. “Horas de ansiedad y emoción de esas que escapan lágrimas. Que viva la vida. Días de familia, herméticamente cerrados para no dejar escapar ni un suspiro sin dedicarlo antes. Ricky y Stef son el motivo de esta convocatoria familiar desde diferentes rincones del mundo. Familia, amigos que son familia. Dios en perfecto control y Marlene cuidando cada detalle del montaje, mirando que todo tenga la excelencia para que Dios se complazca. Se casa el último hijo Montaner y la primera hija Roidman [Sic]. Como dijo mi hijo Héctor, ‘se cierra el grupo de Watsapp [Sic], nadie sale, nadie entra’”, escribió en su cuenta de Twitter.