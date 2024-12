¿Se casará Julián Gil con Valeria Marín?

Han pasado dos años desde que el actor Julián Gil le propuso matrimonio a su novia Valeria Marín . Hasta el momento no han contraído nupcias y muchos de sus fans se preguntan cuándo la pareja caminará al altar.

“Un secreto que tienes bien guardado es tu boda a fin de mes, y no has contado nada”, añadió Carlos Adyan. “No sabía, no sabía nada”, respondió Gil algo nervioso. “Pues yo te estoy enterando”, agregó el periodista.