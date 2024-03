Se compromete el periodista boricua Jorge Vélez

“¿Qué les puedo decir? Me casaré con el hombre de mi vida. Procesando cada minuto de este hermoso momento; era meritorio compartirlo con ustedes. Brian, gracias por tanto y esto será hasta viejitos”, expresó el reportero puertorriqueño.

“Si me entero de alguien que está pasando una situación y necesita ser escuchada, ahí estaré. Creo que ese contacto, conocer historias y poder ayudar es lo que más me interesa del campo del periodismo. Ya sea en noticias, en entretenimiento o independiente, creo que puedes hacer ese tipo de cosas y con el foro que tú puedas darle a esas historias esa persona va a tener una ayuda. Y creo que eso es lo que me encanta de la profesión. Siempre defino que ser periodista es como ser un puente. De un lado tienes a las personas que necesitan ser escuchadas, uno está en el medio y del otro lado están las personas que pueden ayudar. Entonces, tú como periodista, que estás en el medio, tienes la responsabilidad de coger esas personas que necesitan ser escuchadas y llevarlas al otro extremo del puente para que puedan recibir esa ayuda”, expuso en entrevista con este diario en enero de 2022.