Shannen Doherty dejó un mensaje para quienes irían a su funeral por compromiso

Hace seis meses, Shannen Doherty abrió su corazón y habló del posible escenario que tendría lugar el día de su funeral , pues estimó que, cuando llegase su momento de partir, serían muchas las personas que no son de su agrado las que se presentarían para darle el último adiós.

Desde 2015, la actriz de “Beverly Hills 90210″ se enfrentó a una batalla con el cáncer que pareció vencer en 2017, sin embargo, fue cuestión de dos años para que volviera a serle diagnosticado y, no solo eso, sino que la enfermedad se propagó a otras partes de su cuerpo y, en 2023, reveló que el cáncer había llegado a sus huesos.

Por esa misma época, Shannen lanzó su podcast “Let’s be clear” , en donde uno de los temas recurrentes era el relacionado a su enfermedad, del mismo modo que habla de la muerte como escenario posible, ya que su cáncer se encontraba en fase 4.

Fue en una de los episodios emitidos en el mes de enero, en el que Doherty indicó a qué personas no quería en el día de su funeral.

La actriz de 53 años expresó que para ella era muy predecible imaginarse quiénes de sus conocidos se darían cita a las exequias, revelando que muchas de esas personas no son de su agrado.

“Son muchas personas que creo que aparecerían y que no quiero allí”, se sinceró y argumentó: “No las quiero allí, porque sus razones para presentarse no son necesariamente las mejores, no les agradó lo suficiente como para asistir a mi funeral, en realidad”.