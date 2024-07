Fallece Shannen Doherty, estrella de ‘Beverly Hills 90210’, a los 53 años

Esta actriz se mudó a Los Ángeles con su familia cuando era pequeña y, a los 10 años, comenzó a trabajar en la serie “Father Murphy” y, un año después, hizo su debut en la popular serie “Little House on the Prairie”. Entre las películas que grabó en su carrera, se destacan algunas dirigidas al público de adoslescente, como serían “Heathers”, “Girls Just Want to Have Fun”, “Mallrats” y “Jay and Silent Bob Strike Back”, entre otras.