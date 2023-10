Mientras entona el verso de una de las canciones más populares de Rubén Blades, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios”, el escritor, cantante, músico y presentador Silverio Pérez le habló a sus seguidores acerca de lo sorprendido que se encontraba, a dos semanas después de su intervención quirúrgica en la espalda, en las vértebras L3, L4 y L5.

Mientras recuerda que gritó por “el dolor intenso que nunca había sentido”, y que se fue aliviando con medicamentos, con su característico humor narró cómo fue el proceso dea ponerse de pie postcirugía y volver a caminar. “No fue fácil, no fue fácil”, recalcó.

“Han sido dos semanas de altas y bajas, de dolores intensos, de casi no poder dormir de noche, pero también de día a día sentir que hay una pequeña mejoría. Ya a dos semanas de aquel momento donde yo grité porque tenía tanto dolor, pues estoy aquí caminando, sin excederme”, manifestó, a la vez que iba dando pasos en contacto con la naturaleza.

Asimismo, aprovechó para desglosar las lecciones vividas durante lo que ha sido su proceso de recuperación.

“He aprendido a tener paciencia, he aprendido a tomar las cosas exactamente como son, como vienen, el paquete que te trae al día o lo que te trae el momento, y he aprendido también que todo es pasajero, que lo que a uno le aterra en un momento determinado, luego pasa. Uno regresa a la normalidad, pero lleno de muchas enseñanzas. Si aplicamos eso a cualquier cosa que nos sucede en la vida, hemos ganado. Yo me siento que he ganado”, dijo mientras agradeció al cirujano que le atendió, así como la institución hospitalaria en donde fue atendido.

“Véanme, ya no estoy gritando de dolor, estamos caminando por aquí. Bendiciones”, aseveró Pérez. “Me siento apabullado de tanto amor”, mencionó en agradecimiento a los miles de mensajes recibidos.

Acto seguido, conmovido e invadido por la emoción, agradeció de una manera especial a su esposa Yessica Delgado, con quien dijo haber experimentado el amor incondicional. Agradeció a Dios por haberla puesto en su camino.

El también humortivador le había comunicado al público, de manera previa, que haría una pausa en su presencia mediática, al ser intervenido quirúrgicamente y dedicarse a su recuperación. Tras su cirugía, hizo aparición en las redes sociales para informar que la cirugía resultó ser una exitosa.

Desde la cama del hospital, Pérez grabó un video para dar las gracias a todas las personas que oraron por él tras someterse a una operación de espalda que había postergado con el cirujano ortopeda Yamil Rivera.