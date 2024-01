Hace unas semanas, la bailarina y cantante Sonya Cortés anunció su debut en la popular plataforma de suscripción de contenido OnlyFans.

“Te tengo tremenda noticia. El Only de esta doña, sí, mi Only, arranca ya, así que bien pendiente a mis redes”, dijo la también actriz y comediante de 61 años a través de un “reel” en Instagram.

Esta noche, con la sinceridad y transparencia que la caracteriza, la modelo acudió a la misma plataforma para denunciar que “gente mala, envidiosa, vagonetas, mala leche, mala vibra y envenena’os” están robándole su contenido.

“Este perfil que aquí les presento es falso, no me pertenece, están cobrando dinero, pues tienen un ‘link’ (enlace) para eso y me están robando mi contenido. A mí no me une nada con la red social ‘Tweeter’ (Twitter, ahora X) o como carajo se llame ahora. No la uso, no la tengo y los puercos están sueltos lucrándose a cuenta mía”, continuó.

La “Mami Sonya”, como se le conoce en la industria del entretenimiento, pidió de favor a sus seguidores que reporten la página.

“No auspicien a la gente puerca que nunca han hecho nada por echar pa’lante. Yo no soy muda y no hago un ‘Live’ de este tema porque siempre salgo jo... yo. A esta gente puerca que recuerden que existe el karma y la vida es un Boomerang, deja que se les vire la tortilla y reciban lo merecido por donde más les duela. Después no se pregunten por qué”, expuso.

Cortés, de igual manera, acudió a la ayuda del productor Jorge Pabón “Molusco”, el bailarín Elias Barral y el creador de contenido Chente Ydrach.