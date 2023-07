Dar vida a una idea, hacer todo lo posible para que esta creciera y se convirtiera en un negocio rentable que le permitiera mayor independencia económica y profesional. Lo anterior fue parte de lo que la bailarina, cantante y presentadora boricua Sonya Cortés pidió el pasado 31 de diciembre del 2022 mientras encendía una vela Sagrado Corazón de Jesús.

Aunque la también modelo y actriz asegura que son pocos los que conocen y entienden su lado místico, subraya que es una mujer “bien espiritual”. Por eso, a la “Mami Sonya”, como muchos la nombran, no le sorprendió cuando durante el mes de enero el productor de su podcast llegó con una botella cuyo contenido cautivó su paladar.

“Inmediatamente, en enero, se da la reunión con Emmanuel (Reyes Ruiz), de R’ Brothers, LLC. (Es) una compañía netamente puertorriqueña, mis manufactureros están en Caguas con una historia que a lo mejor pocos conocen porque ellos son muy humildes”, dice la conductora del desaparecido espacio de Univision Puerto Rico, ahora TeleOnce, “Anda pa’l cará”.

Cortés, de 61 años, se refiere a la receta exclusiva de la empresa en la que se destaca la pulpa del arándano, con la que han ganado premios en Alemania y California. Después de llegar a un acuerdo, comienza el proceso de fusión de sabores y elaboración.

Esta tarde, la multifacética se muestra orgullosa de lanzar “Ronya”, una bebida exótica que, además, tiene un toque de vino Merlot y ron puertorriqueño. Entre todos los detalles, la intérprete destaca el sello de Hecho en Puerto Rico en la parte posterior de la botella. Según Cortés, contar con esta Asociación es sinónimo de distinción en el mercado.

“Optamos por presentarle a Sonya el sabor del arándano porque era el que iba más con ella, el vino tinto frutoso. Es de nuestros mejores sabores. Esa receta ganó medalla de oro en Alemania y bronce en California, bajo Sangría Los Hermanos”, detalla Emanuel Reyes, fundador de R’ Brothers, LLC. “Es una bebida que lleva toda la personalidad de Sonya Cortés”, agrega.

La imagen de “Ronya” también es un reflejo de la vida de la interprete de “Veneno”. En la etiqueta, sobresale una mariposa violeta. Esta tonalidad, además, se repite en las letras y en el fondo de la marca. En entrevista con El Nuevo Día, Cortés explica cada detalle.

“La mariposa me define mucho, los colores violetas me definen mucho... La mariposa es un hijo que yo perdí, que yo le pedía a Dios que me lo presentara en una mariposa y yo casi todos los días me tomo mi café de la mañana con una mariposa revoloteándome. Violeta también es la piedra de mi mes, febrero, amatista; pero también es transmutación, en un tipo de energía que transforma lo negativo en positivo”, expone.

Con entusiasmo, la artista detalla que “Ronya” está disponible en los supermercados Pueblo, Amigo, Supermax y Mr. Special, así como en varios Econo y Selectos de la isla.

El regreso de la bachatera

En la línea de transformación, Cortés recuerda todos los procesos que la han formado en lo que es hoy día. Su historia de vida, de igual manera, es ejemplo para muchas personas que siguen su carrera y que, según contó, piden su regreso a los escenarios con su música.

“Este año, antes que el año termine, la bachatera vuelve para las tarimas a desafinar y a lastimar oídos. Yo soy la asesina de la bachata, pero, ¿sabes?, esta asesina tiene un sector que le gusta mucho mi bachata, que me lo están pidiendo. Lo he dicho muchas veces, que lo voy a hacer y no lo he hecho, pero este año no cierra sin que yo esté por ahí en una tarima desafinando y llevándome la botella de ‘Ronya’ para aprovechar y venderla”, asegura entre risas.

Con su entrada violeta a la industria de vinos y licores, y con su regreso a la música, la “Mami Sonya” quiere llevar un mensaje a su público, en especial, a las mujeres.

“Yo defino esta faceta de mi vida como una donde soñar no cuesta nada. Hay personas que dejan de soñar porque piensan que con su edad no será posible. Yo quiero pensar todo lo contrario. Yo quiero soñar y puede que no todos los sueños se me den, pero se me están dando. También quiero decirle a las mujeres que no se quiten y que no se conformen”, puntualiza.