Los Ángeles - Sophie Turner y Joe Jonas son padres.

La actriz de 24 años de “Game of Thrones” y el cantante de 30 anunciaron la llegada de su bebé el lunes. ”Sophie Turner y Joe Jonas están encantados de anunciar el nacimiento de su bebé”, dijo el sello discográfico de Jonas, Republic Records, en un comunicado.

La pareja mantuvo en secreto el embarazo y no dio más detalles. Turner, la actriz inglesa que interpretó a Sansa Stark en la serie “Game of Thrones” durante ocho temporadas, y Jonas, el músico nacido en Arizona que saltó a la fama con The Jonas Brothers, una banda con sus hermanos en Disney Channel, comenzaron a salir en 2016 y se casaron al año siguiente.

Viven en Los Ángeles y este es el primer bebé para ambos.