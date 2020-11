Si dabas lo que fuera por sorprender a algún ser querido con un mensaje personalizado de parte de alguna celebridad de la que fuera fanático, ahora puede ser posible con el lanzamiento de la plataforma digital Celevideos, dirigida al mercado latino.

Creada en Puerto Rico por el empresario Cristian González, quien se unió al productor de espectáculos Paco López, esta herramienta digital que lanzó hoy permitirá que los fanáticos tengan un momento inolvidable con sus celebridades favoritas al alcance de un botón.

“Este proyecto comenzó hace dos años. Como empresario, me surge esta idea al tener acceso a la cepa de los artistas en Puerto Rico, por lo que me reuní con mi equipo de tecnología Fan Candy y se la presenté a mi amigo Paco López, quien se volvió loco cuando supo de esta y me dijo vamos pa’lante”, indicó González, quien recalcó que esta herramienta ayudaría a los artistas, cuyos ingresos se han visto trastocados por el COVID-19.

PUBLICIDAD

Al momento, unos 133 talentos forman parte de Celevideos, -desarrollada por Rafael Esteves y Ricardo Chipi para la compañía Fan Candy- donde las personas podrán obtener videos personalizados de su celebridad favorita en su idioma, ya sea para cumpleaños, graduaciones y bodas, entre otras ocasiones especiales.

“Cuando Cristian se me acerca, para mí fue como la mejor idea del universo porque llevo más de 15 años recibiendo mensajes de gente que conozco, que llegan adónde mí para pedirme saludos o felicitaciones para sus hijos. Para nosotros es complicado, aunque seamos amigos en el negocio o en la industria ir a donde un artista y decirle que nos graben un saludo de favor. Ha llegado el momento de que los artistas lo puedan monetizar. Primero que nada, es el tiempo del artista, que muchas veces se tiene que cambiar de ropa para hacerlo y el tiempo vale”, expresó López.

Atención Atención, Carmen Luvana, Chef Piñeiro, José Juan Barea, Ozuna, Christian Daniel, Miky Woodz, Jaime Espinal, Molusco, Vico C y Wisin, por mencionar algunos, forman parte de ese listado de celebridades locales, que incluye además a los tradicionales personajes navideños Santa Claus y los Reyes Magos.

“En estos momentos de pandemia es tremenda idea para todo tipo de talento, desde influencers, modelos, actores, comediantes, deportistas y músicos, que ahora mismo no tienen una forma de ingreso y pueden grabar su mensaje con su teléfono desde su casa, una playa, piscina, un bote, un avión o desde cualquier parte del mundo”, añadió López a la vez que informó que cada talento estipula su precio de acuerdo a su discreción y a su agenda, y lo pueden cambiar diariamente si así lo prefieren.

PUBLICIDAD

El mensaje puede costar desde $5 hasta $10,000, por ejemplo. Luego que la persona solicite el servicio a través de la plataforma, el artista tiene siete días para responder la solicitud. Al momento de la compra, se le aclara al consumidor que en este periodo se le notifica si el artista puede realizar el video, que finalmente le pertenece al fanático y puede subirlo a las redes sociales.

Según ambos socios, los planes a corto y a largo plazo es continuar añadiendo celebridades a esta plataforma que, a diferencia de otras que existen en el mercado estadounidense, será completamente en español.

“Estamos empezando básicamente con Puerto Rico, aquí hay tanto talento, para luego ir abriendo otros mercados con personalidades de México, Colombia, Argentina y República Dominicana”, dijo López, mientras González añadió: “Todos los mercados tienen su mercado local. Para nuestra suerte, los músicos y los reguetoneros puertorriqueños son los líderes mundialmente en música, y gracias a Dios tenemos los recursos para llegar a esta gente, por lo que se nos ha hecho más fácil poderlo lanzar”.