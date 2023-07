Cuando la ícono del pop Taylor Swift compró una casa de planta baja y dos pisos en Nueva York, jamás imaginó que eso le iba a traer dolores de cabeza. Desde que adquirió la propiedad en 2017, llegaron a su nombre 32 multas por un total de $3,010.

¿El motivo? ”Por no mantener limpias las aceras frente a su edificio”, según indican los registros de la ciudad.

En detalle, el Departamento de Saneamiento de la ciudad sancionó a la cantante por no limpiar el área frente a su propiedad, tener la vereda sucia y tirar la basura de manera inadecuada. Desde enero del 2018 que la dirección recibe apercibimientos por envoltorios, diarios, botellas, cartones, servilletas, y cigarrillos arrojados en la entrada. Desde que compró el inmueble adosado, la propiedad en cuestión fue la que más multas por saneamiento recibió de toda la cuadra.

Quiénes la atacan y la defienden

“A ella no le importa dejar la basura afuera”, dijo al lado de unas colillas de cigarrillo aplastadas un paseador de perros de 22 años en diálogo con el medio The Post. Sin embargo, el ejército de fanáticas no tardó en defender a su ídola. “Probablemente sean los fans esperándola y fumando mientras están aburridos”, dijo Christine O’Connor, de 33 años, y agregó: “¡Taylor ni siquiera fuma!”

También salió en su defensa David Aldea, el dueño de la vivienda que alquilaba Swift en Cornelia Street: “Ella no fue más que una inquilina impecable todo el tiempo y tenía un trato encantador. Solo tengo cosas positivas que decir sobre ella”. La casa en la que vivió Taylor Swift en Cornelia Street la inspiró a escribir la canción con el mismo nombre.

A su vez, cuestionaron las multas otros vecinos del barrio que creen que hay otros sectores más merecedores de una sanción que la entrada de la cantante. “No estoy segura de si [los inspectores de la ciudad] lo están haciendo con todos o si ella está siendo atacada”, reflexionó la residente de Tribeca Rebecca Heller, según The Post. “Vivo en White Street, y hay otras personas que se merecen las multas mucho más . Y claramente no están cambiando su comportamiento”, añadió.

Pero la cantante no se quedó de brazos cruzados y los $740 millones de patrimonio que atesora la intérprete de “Shake It Off” y “Anti Hero” no le impidieron pelear las multas. En medio del éxito de su gira internacional The Eras Tour, los abogados de la estrella confrontaron al organismo público correspondiente y lograron deshacerse de $200 de los más de $3,000 que tiene que pagar.

Cómo es la propiedad por la recibe las multas

El inmueble está ubicado sobre la calle Franklin, al 153, en el barrio de Tribeca. La casa de 478 metros cuadrados que Swift compró en 2017 por $18 millones tiene un gimnasio, un spa, pisos de roble francés de tablones anchos, una terraza, cine privado, una gran sala con un tragaluz y una chimenea, según una publicación anterior de la propiedad. Tiene cuatro dormitorios, cuatro baños completos y un toilette.

En 2011, antes de que llegara a las manos de la compositora, vivía allí el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Pagaba $50,000 de alquiler por mes y lo había elegido como locación para pasar sus días de arresto domiciliario por presuntamente agredir sexualmente a una empleada de un hotel, aunque los cargos se retiraron ese mismo año.

Pero no se trata de la primera propiedad que adquiere la cantante en esa cuadra. Años atrás, le había comprado un penthouse en el edificio de al lado al director y productor de la trilogía “The lord of the Rings”, Peter Jackson. A partir de esa y otras operaciones adicionales, logró hacerse de tres unidades allí por un precio total de $30 millones.