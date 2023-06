La sexta gira de conciertos de la cantante Taylor Swift, “The Eras Tour”, bate récords inimaginables al ser uno de los eventos más vendidos de la plataforma Ticketmaster. La demanda por conseguir entradas fue “abrumadora” para los “swifties”, quienes comparten su experiencia a través de varios videos en las redes sociales.

El tour de la intérprete de “You belong with me” tiene a varios fanáticos emocionados, al ser un viaje a través del tiempo con todas las eras musicales de su carrera. Cada concierto trae un repertorio con sus álbumes más famosos.

Recientemente, los fans de la cantante compartieron varios videos en TikTok para mostrar cómo se preparan para el evento. Lo inusual de estos metrajes es que los “swifties” incorporaron a su vestimenta pañales de adultos para no perderse ni un segundo del espectáculo. La usuaria @madelinedolaway grabó mientras se ponía un pañal y ofreció compartir 17 pañales que había comprado de la marca LivDry para sus compañeros. “La cantidad de estrés y tiempo que me tomó conseguir los boletos para Taylor Swift fue demasiado, compraré un pañal para adultos para no perderme ni un minute”, expresó la internauta en TikTok.

Algunos internautas apoyaron la idea de la joven y expresaron: “Necesitamos usar pañales en el Eras Tour para no perdernos nada del espectáculo”; “La vez pasada en un concierto fui al baño y me perdí tres canciones”; “Por el Eras Tour, todo” y “Nadie va a saber que estamos usando un pañal”. Los pañales en conciertos se ha convertido en una moda para aquellos que no quieren perderse el show debido a las largas filas para entrar al baño.

En 2022, la gira mundial de Dua Lipa, Future Nostalgia Tour, fue un espectáculo “monumental” y varios fanáticos querían disfrutar la presentación al máximo.

En el concierto de Dua Lipa que se vivió el pasado 21 de septiembre en el Foro del Sol, México, dos jóvenes decidieron usar pañales para no tener que ir al baño en medio del evento. Algunos felicitaron la idea y expresaron estar de acuerdo, mientras otros rechazaron el método. “”xcelente tip”, “No se me había ocurrido”; “Prefiero ir antes al baño que usar un pañal” y “Métodos cuestionables”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.