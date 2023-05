Para el bailarín español Toni Costa cada visita a la isla es especial. Además de ser la segunda tierra de su hija Alaïa, el también actor dijo que siempre que viene a Puerto Rico se siente querido y abrazado por la gente.

Parte de todo ese cariño, el coreógrafo de 39 años lo retribuye cuando incluye al país natal de su expareja Adamari López en sus giras y a través de la participación en eventos culturales, artísticos y filantrópicos. Precisamente, el natural de Valencia, España, se encuentra en la isla para protagonizar la pieza teatral “Tres pasitos” de Gil René, junto a Nashalí Enchautegui y Eli Cay.

“Espero estar a la altura y que todo esto me ayude a seguir creciendo. Agradezco al público boricua por su manera de arroparme y hacerme sentir como uno más. Quiero que la gente se acerque a disfrutar y se puedan reír”, dijo el intérprete de “Inocencio”.

Costa, quien además de por sus seminarios de zumba virtuales y presenciales, se ha convertido en una figura destacada del entretenimiento gracias a su desempeño en “La casa de los famosos 2″, aprovechó para resaltar con lo que se quedó del “reality show” de Telemundo. Al igual que la experiencia de haber llegado a millones de hogares estadounidenses, el también empresario agradeció por las buenas amistades que allí cultivó.

Lewis Mendoza, Osvaldo Ríos, Natalia Alcocer e Ivonne Montero, son algunos de los nombres que mencionó en la lista de “exhabitantes” con los que mantiene comunicación. De igual manera, se expresó sobre la situación que la presentadora mexicana enfrentó recientemente, aún en su avanzado estado de embarazo.

“Ella es un encanto, una madraza, luchadora. Ustedes sí saben por lo que está pasando y demás. Espero que se haga justicia porque ella es una madre a todo dar y esas tres niñas, que son su amor, la luz de sus ojos, y el que viene en camino, que no sabemos si será niña o niño, merecen paz”, manifestó.

El cuarto finalista de la segunda temporada del programa de Telemundo más visto en Estados Unidos se refirió a los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, cuando Alcocer fue detenida por presunta violencia intrafamiliar.

Fue a través de una publicación de Instagram donde la presentadora narró cómo se desarrolló la situación e hizo un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch para que ayudaran a aclarar el asunto.

Por otra parte, sin entrar en detalles, el intérprete mencionó que el próximo año participará en un “reality”. Hace unos días, Telemundo anunció su programación para el próximo año. La cadena hispana continuará apostando fuerte por los “realities” y, además de las nuevas temporadas de “La casa de los famosos”, “Top Chef VIP” y “Exatón Estados Unidos”, revelaron un nuevo formato que pondrá a competir a celebridades por un premio de $200.000.

“Paraíso de los famosos” es el título provisional del “show” en el que 20 celebridades tendrán que convivir en una isla desierta sin ningún tipo de comodidades. También, próximamente, en su horario de máxima audiencia, Telemundo acogerá “Los 50″. Allí, los concursantes vivirán juntos en una mansión exótica mientras compiten entre sí.

Si Costa estará en alguno de ellos, solo el tiempo lo dirá.

“Yo quiero lo mejor para ella, y quiero su felicidad”

La salida de la presentadora puertorriqueña Adamari López del programa “Hoy día” el pasado mes de abril, fue un anuncio que muchos nunca imaginaron que llegaría. La madre de su hija, contó, lo tomó con “calma y tranquilidad”.

Además de que se encontraban en los preparativos de la primera comunión de la menor de nueve años, Costa apuntó que se mantuvo apoyándola como lo ha hecho siempre.

“Ella sabe que son etapas de la vida. Vivió su etapa y cumplió su cometido creciendo como creció, aportando a la cadena lo que aportó y se lo disfrutó como siempre. Siempre le digo que puede contar conmigo para hablar, para desahogarse, para lo que quiera y estuve presente porque al fin y al cabo es la mamá de mi hija y yo quiero lo mejor para ella, y quiero su felicidad”, expuso.

Espera su pasaporte con ansias

Con un tono más alegre, Costa relató cómo fue el momento cuando, finalmente, en abril, obtuvo la ciudadanía americana. Después de tanto trabajo, explicó, pudo tachar otro punto en su lista de deseos.

“Imagínate, cada cosa que yo he podido hacer aquí ha sido con trabajo, ha sido por mí mismo. He tenido personas, situaciones y momentos en mi vida que también me han ayudado a lograrlo. Pero ese paso de sentirte ya con tu pasaporte estadounidense es un momento muy especial. Estoy esperándolo, cada día voy al correo, pero el sentirme con eso es como un paso más para poder estar en este país que me ha dado tanto y que espero que me siga dando, porque yo seguiré con la misma energía y ganas de trabajar y crecer”, comentó.