“Traicionero”, “vendepatria” y “machista”: los comentarios que hicieron explotar a Jorge Pabón “Molusco”

“¿Ustedes quieren saber a quién Molusco va a entrevistar? ¿Ustedes ven al tipo que está pasando allá detrás? Miren, miren, miren, ¿lo ven? ¿Saben lo que dice su camisa? Lupillo Rivera. Este tipo va a entrevistar a Lupillo. O sea, mano te defendí con Aleska (Génesis) y vas a hacer exactamente lo mismo de endiablar a la gente y la gente no solamente se va a endiablar porque entrevistaste a Lupillo, la persona que más le faltó a Maripily (Rivera) y a las mujeres en general, no solamente eso”, exteriorizó Noa visiblemente molesta.

“Ni (Patricia) Corcino se atrevió a tanto”, “Como te encanta llevarte el crédito de lo que no te importaba, pudiste haberle dado esa entrevista a Pame o por lo menos llevarla. Que fue quien realmente le dio tema y foro al ‘reality’ . Pero te encanta llevarte todo y recuerda que pa’l egoísmo no hay [sic] variática” y “No es por la entrevista porque sabemos que él vive de eso y del dinero. Es porque este señor, porque ni dañaré mi post o escrito mencionado su nombre, habló horrible de Puerto Rico y de su gente. Los boricuas tienen corta memoria. Uno entendía que era una competencia pero a este señor se le fue la mano con las mujeres y como nos humilló”, fueron algunos de los comentarios de la audiencia.

“¿Tú sabes lo que es patria mama&^%!? Mientras tanto, no me hables de patria, cab***. Si estás pensando el próximo cuatrienio votar por los mismos, mama&^%!, no me hables de patria, ca&^%!. Esto no se trata de patria. Esto es un ‘reality’, pu&^%!, es un ‘reality’ que una amiga ganó, y nos sentimos orgullosos de ella, y la medimos y no tengo problemas en recibirla, abrazarla y darle cariño, porque lo logró”, expresó Molusco con rabia.