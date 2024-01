¡Luces, cámara y acción! La puertorriqueña Victoria Arocho del Valle todavía no había desempacado por completo las maletas tras su magistral desempeño en el certamen de belleza Miss Earth 2023, celebrado en diciembre pasado en Vietnam, cuando recibió un anuncio que, sin esperarlo, cambiaría el rumbo de su vida. Ahora, se prepara para una nueva aventura, esta vez en Ciudad de México al ser admitida en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo (CEA) de Televisa San Ángel.

“Llegué el 27 a Puerto Rico y ya me voy. Estas oportunidades no se dan todo el tiempo, y hay que saber aprovecharlas. Esto es ahora o nunca”, comentó entusiasmada la joven de 21 en entrevista con El Nuevo Día.

Aunque la representante de la isla no se alzó con el título de Miss Earth 2023, logró posicionarse en el Top 12, y asegura que la experiencia de participar en este importante certamen fue el trampolín perfecto para las puertas que desde ya se abren, y a las que no teme adentrarse.

“Todo tiene un propósito y todo pasa por algo. Desde que gané el certamen aquí en Puerto Rico sabía que me esperaban grandes cosas”, destacó la beldad.

Una conversación con el director de la franquicia de Miss Earth a nivel local, Joe Ahmed al finalizar la competencia en Van Phuc City en Ho Chi Minh, Vietnam fue el pie forzado para atreverse a dar el siguiente paso y apostar por la actuación.

“Cuando terminó el certamen internacional, mi director se sentó conmigo para ver qué haríamos ahora. Tuvimos buenos resultados, pero no los que esperábamos. Y él me dijo ‘bueno, que tal si vemos el CEA Televisa’”, recordó la estudiante de publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón, quien preparó dos videos para su “casting” de admisión a la famosa escuela de artes, pero sin mucha expectativa, según reveló.

Al día siguiente llegó el correo electrónico que, sin duda alguna, marcará un antes y un después en la vida de la boricua, pues debe presentarse al CEA de Televisa el próximo 10 de enero para comenzar sus clases.

“Me sentí como en una burbuja. Desde chiquita he visto las novelas de Televisa, como “Rubí” y “Teresa”, y siempre me han gustado las cámaras”, comentó la joven, quien tiene como modelo a seguir precisamente a la actriz Angelique Boyer. “Una de las actrices que siempre me ha gustado es Angelique Boyer, me encanta como persona y actriz. Es una mujer de admirar y también pasó por Televisa”.

Victoria Arocho se une al grupo de reina de bellezas puertorriqueñas que se abren paso en el mundo de la actuación y la animación, como es el caso de Kiara Liz Ortega y Michelle Marie Colón, ambas Miss Universe Puerto Rico 2018 y 2021, respectivamente.

Durante su estancia en suelo azteca, que será de aproximadamente tres años, la boricua se desenvolverá en varios espacios de las artes como la actuación, baile y locución, de lunes a viernes, nueve horas diarias.

“Cualquier área donde me desarrolle y sea buena, ahí estaré. Esto es un sueño y ya me visualicé”, declaró con firmeza.

La reina de belleza empacará la madurez y experiencia adquirida durante su estadía en Vietnam en una maleta repleta de sueños y metas que llevará consigo a México.

¿Cómo te ves cuando regreses de Televisa?

“Me visualizo como una mujer exitosa, no tan solo en la carrera que estoy haciendo, sino también como persona. Sé que Dios tiene grandes planes para mí y estamos en el momento de aprovecharlas”, culminó Victoria.