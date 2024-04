Victoria Beckham: así es la vida de “Posh Spice” a sus 50 años

“En el colegio nunca fui la chica más guapa, ni la más brillante, pero tenía una motivación: Iba a ser famosa y nada, ni siquiera la falta de talento, me lo impediría”, dijo en una entrevista con The Guardian.

El legado de las Spice Girls

Años después, Victoria ha confesado que ella ni siquiera cantaba en el exitoso hit, ya que ella no se encontraba en la ciudad cuando grabaron el tema, a pesar de que aparece como una más en el videoclip. Algo que se repetía en los conciertos: “Apagaban mi micrófono y dejaban que las demás cantasen”, dijo al diario The Sun.

Moda y vida personal: más fama por venir

El regreso de las Spice Girls

Victoria, que no estuvo en el último concierto de las Spice Girls en 2019, ha descartado muchas veces volver para un reencuentro: “en algún momento hay que decir que eso ya fue, y estuvo genial”, dijo al programa This Morning.

Eso no significa, no obstante, que no disfrutase la experiencia: “me divertí mucho estando en la banda. Pero ahora, con mi marca de moda y belleza, y cuatro hijos, no puedo comprometerme a algo así”, dijo en 2022 para Watch What Happens Live.