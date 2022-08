La cantante puertorriqueña Villano Antillano denunció que la revista Glamour de España en la que aparece en la reciente portada digital supuestamente perpetúa los estereotipos y violencia contra el movimiento “trans” en relación a la selección de imágenes.

La artista, pioneras del movimiento “queer” dentro de la música urbana, protagoniza la más reciente publicación de la revista digital y a su juicio la selección de la imagen de portada fue una foto con la que expresó no sentirse cómoda ya que “me veo como el imaginario de lo que supone ser trans desde el lente cishetero”.

La Villana hizo sus expresiones en la cuenta de la red social Twitter, sobre la revista que tiene derecho absoluto sobre su línea editorial y publicación. Según la cantante, ella expresó su incomodidad con las fotos previo a la publicación.

“Hoy quiero hablar de cómo las personas cis buscan controlar la narrativa e imagen del movimiento trans para perpetuar estereotipos y violencia. Las fotos que utilizan en esta publicación NO son fotos con las que esté cómoda, lo expresé con mucha antelación y decidieron ignorarme. A pesar de que habían fotos que sí me gustaron mucho, optaron por las más desfavorecedoras donde los ángulos hacen que la quijada se me marque más, que me vea más ancha… se escogieron fotos donde me veo como el imaginario de lo que supone ser trans desde el lente cishetero”, expresó la artista que fue parte de los artistas invitados en el mega concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Es muy penoso, pues considero que habían fotos preciosas que no verán porque alguien decidió que estas eran las que iban a ser y yo me tenía que callar la boca y aceptar. Alguien que no es cuir, no es trans y de seguro no entiende todas las intersecciones que mi identidad supone. Más penoso aún porque fue una linda entrevista y hablé del corazón, y el equipo detrás de ese shoot quizás no tenga nada que ver directamente con lo sucedido. Decido verbalizarlo porque me enerva el atropello y la falta de deseo de resolver el conflicto y/o hacerme sentir cómoda”, reiteró al expresar el por qué no se queda calllada.

Afirmó que su reclamo no es una cuestión de vanidad porque ella se considera preciosa.

“También, porque esto es algo que ocurre muchísimo cuando campañas o marcas buscan llenar un hueco de diversidad. Vienen con sus estereotipos y sus ideas de lo que es ser una persona cuir ya sobre la mesa, y a veces si no te circunscribes a eso buscan a alguien que sí lo haga. No es una cuestión de vanidad, ni se me va a caer un canto porque ustedes vean esas imágenes. De hecho si fuera así me quedaba callada y evitaba el revuelo. Yo soy preciosa desde cualquier punto de vista y ni esta portada ni todas las que vendrán busca evidenciar o negar eso. Pero si enalteces a una artista trans y ni tan siquiera contemplas cómo se siente con imágenes que ya te expresó le causan disforia y escoges esas mismas fotos para publicar, algo no va bien… y quizás no has entendido el por qué se merece la portada que le das. ¡Mucho que pensar!”, añadió en su escrito.

Asimismo expresó gratitud hacia la periodista que la “entrevistó con tacto y cariño”.