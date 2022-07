La cantante puertorriqueña Villano Antillano dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento al exponente Bad Bunny por permitirle compartir el escenario del concierto “Un verano sin ti y “visibilizar la urgencia de un cambio” en nuestro país.

La Villana, como se hace llamar ahora, fue parte de casi una decena de invitados que participaron en la primera función del espectáculo que realiza este fin de semana el Conejo Malo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot previo a su gira de conciertos internacionales. Para la artista su participación más que un logro personal, fue un sueño colectivo de inclusión al representar a toda la comunidad LGBTIQ+.Su mensaje lo compartió en sus redes sociales.

“El conejo y la villana. Más que ser un logro personal, anoche subí a ese escenario sabiendo que en cada plaza pública, en cada barra, en cada sala de cada casa y en cada punto de transmisión existente habían personas viéndome que nunca antes habían tenido una representación digna de esta magnitud o se habían visto plasmades en una celebración cultural de esta proporción… Niñes que nunca antes se habían visto a si mismes en el televisor, mujeres que nunca pensaron que llegaríamos a vivir en un mundo donde nuestra resistencia ante el patriarcado diera paso a éxitos realmente diferentes…”, sostuvo la artista transgénero que recibió el aplauso de 18,749 personas que asistieron a la primera función que estableció un nuevo récord de asistencia en el Coliseo de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Este logro es colectivo y de todes no hace falta puntualizar el impacto de que el artista numero 1 en el mundo le diera espacio a la primera artista transgénero del movimiento en uno de los eventos más históricos de su carrera hasta el momento. Las palabras casi no dan para describir el sentimiento de que un artista tan gigante busque hacer tanto bien con su plataforma… decir que es cabronamente inspirador no me parece suficiente y verme parada a su lado en cada foto me transmite un poder que nunca antes había visto. @badbunnypr ha roto todos los récords, y se ha ganado todos los corazones; el amor y el respeto que le tiene su país es genuino y merecido… Gracias por mantenerte en el lado correcto de la historia y por de alguna manera visibilizar la urgencia de un cambio, por ver más allá que tantos y comunicar un mensaje de amor importantísimo; por estar pendiente al arte que se hace en nuestro país y por apoyar la excelencia, venga de quien venga”, expreso la artista que se ha destacado al ser una de las pioneras del movimiento “queer” dentro de la música urbana.

/

Su colaboración con el famoso productor argentino Bizarrap ha permitido que su talento se escuche en otros mercados.

En su reflexión también exhortó a que cada miembro de la comunidad LGBTIQ+ a buscar y luchar por sus sueños.

“Abrazo y beso a cada ponka, a cada lesbiana, a cada maricón, a cada nena trans, a cada nene trans, a cada persona no-binarie y a cada ser humano oprimido que me ve y siente que puede seguir luchando. Tus sueños son posibles, tu identidad es valida, tienes un lugar en el mundo y existe gente que quiere conocerte y amarte y escuchar lo que tienes que decir, tú importas y eres perfectx… no hay cosa que no puedas hacer y si esa cosa existe, hazla como quiera porque el ciclo quizás se rompe contigo. La generación del yo no me dejo dice que no importa quién seas, si la tienes la TIENES”, añadió la cantante.