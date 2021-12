Llegar tercera finalista en el concurso Miss Grand International 2021 para la puertorriqueña Vivianie Díaz Arroyo significa cerrar los capítulos de los certámenes de belleza con la satisfacción y el orgullo de superar una meta.

La representante de Puerto Rico llegará hoy, viernes a la isla, procedente de Tailandia, donde se celebró el pasado sábado el certamen internacional. Díaz Arroyo trae varias maletas, que según dijo apenas pudo cerrar, ya que además de su vestimenta, carga un cúmulo de experiencias y lecciones gratificantes que no olvidara nunca. La reina se siente afortunada de entrar al anhelado grupo de cinco finalistas en el que Puerto Rico no había podido entrar hace dos años. A su vez, ganó la competencia de traje de baño del concurso que se celebró en su novena edición en Phuket, Tailandia.

“Estoy sumamente satisfecha con lo que logramos en el concurso. Cuando llamaron a Puerto Rico entre las diez finalistas, más allá de pensar en la corona, sentí que logré mi objetivo. Cuando contesté la pregunta de las cinco finalistas, sí sabía que había contestado muy bien y me sentía muy satisfecha con lo que contesté. En ningún momento me pasó por la cabeza eres la ganadora. Estoy consciente que los concursos son impredecibles y en este concurso había chicas hermosas. Así que cuando llamaron el top 5 yo estaba contenta y no porque no quisiera ganar, sino que de 60 chicas ya estaba en ese grupo de finalistas. Puerto Rico ha tenido representantes excelentes, pero en los últimos dos años no habíamos llegado. Saber que pude devolver a Puerto Rico a ese sitio fue maravilloso y me siento realizada. A pesar de no ser la corona principal estoy feliz”, sostuvo la reina de belleza, que durante casi un mes estuvo en el país asiático aprovechó para hacer turismo.

Ante su excelente desempeño en el concurso internacional, muchas personas le han recomendado continuar en los certámenes de belleza, pero su respuesta en un “no”.

Su determinación no se basa en una decepción o frustración, al contrario, mencionó que gracias al concurso aprendió tres “claves importantes que son la consistencia, la disciplina y el disfrutarte la experiencia”. Las tres cosas las aplica en el desarrollo de nuevas metas.

“Mucha gente me ha preguntado, y le he dicho que no. Con este certamen me retiro de los certámenes de belleza, pero estoy contenta con lo que logré y si miro hacia atrás no hay nada que cambiaría. Me siento tranquila con la decisión. Lo que me gustaría es estar del otro lado, como una mentora en la que pueda aportar a las chicas que van a competir en el Miss Grand. Seguiré en el campo de la belleza, pero no como candidata. Mi meta era este concurso y lo logré”, aseguró la joven de 23 años que en el 2019 compitió en el Miss Universe Puerto Rico y fue una de las diez finalistas.

La beldad boricua retomará en enero, sus estudios de una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. La joven posee un Bachillerato en Relaciones Públicas, Mercadeo y Producción de Eventos de la Universidad del Sagrado Corazón.

La ganadora del concurso internacional fue la Miss Grand Vietnam, Nguyen Thuc Thuy Tien, quien resultó ser una de las candidatas con la que Díaz Arroyo más compartió en el certamen.

“Estoy feliz que fuera ella porque compartimos camerino y es una chica maravillosa. De las cinco finalistas con todas compartí bastante en el certamen. La verdad que este concurso ha sido una maravillosa experiencia”, puntualizó la joven que desde los 14 años se ha destacado como modelo y ha trabajado en televisión, medio de comunicación que le encantaría desempeñarse en el futuro.