La cantante Yolandita Monge cumple este viernes 67 años y se siente en plenitud. Se encuentra en una etapa de balance físico y emocional, que le hace vivir en constante agradecimiento. Por eso, su cumpleaños transcurre como un día normal, pues asegura que todos los días celebra la vida.

Este viernes también le esperaba un ensayo por la presentación de su concierto “Amores de siempre” que se celebraría mañana en el Coca-Cola Music Hall, pero fue pospuesto para el 24 de septiembre, ante el paso de la tormenta Fiona este fin de semana por la isla. Aún así, hoy no faltará su costumbre de meditación, prender velas, pasear a su perro y agradecer.

Esta semana la intérprete compartió con unos 20 suscriptores de El Nuevo Día, seleccionados al azar en un sorteo, y que fueron parte de la más reciente plática que se da como parte de la iniciativa “Un cafecito con…”, que se ha venido celebrando en agradecimiento al apoyo de los lectores de este diario.

Durante el conversatorio, moderado por la reportera Shakira Vargas Rodríguez, la intérprete de “Quítame ese hombre del corazón” y “A pesar del tiempo” manifestó que para lograr ese equilibrio, anhelado por muchas personas, no solo se mantiene activa y cuida de lo que ingiere, pues hace una década que el veganismo ha sido parte de su estilo de vida, sino que también es muy precavida con lo que alimenta su mente, alma y corazón.

La cantante en su tiempo libre disfruta de su faceta como abuela de Luca y Noah, de 7 y 3 años, quienes cariñosamente le llaman “Abuita” y se llenan de emoción cuando ven algún video suyo cantando en algún concierto.

Su relación con el café es una muy particular. “Un Cafecito con…” la trasladó a su niñez y a su hogar, donde había plantaciones de café, que recogían y hasta molían. Sin embargo, sus padres no le inculcaron ese gusto por ingerirlo ni ella ni a su hermano, por lo que no aprendió a tomarlo y prefiere tomar té. Ahora bien, asegura que ama su aroma y disfruta de prepararlo para quien se quiera dar una buena taza de café.

A respuesta de la ciudadana Nilda Torres, el libro que ha marcado su vida ha sido uno de metafísica titulado “4 en 1″” de Conny Méndez, con el que pudo encontrarse y centrarse en sí misma luego del duro momento vivido ante el inesperado fallecimiento de quien fuera su esposo, el reconocido productor, de Carlos “Topy” Mamery, en el 2014. El comunicador y su inseparable amor fue mencionado por Yolandita en diferentes momentos de la plática.

Yolandita se considera una intérprete, que deja todo en el escenario. Con tantos de sus éxitos suele evocar emociones, esas que se dan por la añoranza, mientras surge un intercambio de energía indescriptible.

“Las canciones son como los hijos, difícilmente puedes elegir un favorito”, explicó la veterana cantante, por eso se le dificulta mencionar cuál es esa canción predilecta en sus 26 discos que la han venido acompañando a lo largo de su trayectoria, y que han hecho suyas también otras generaciones.

Entre anécdotas y emociones que afloraron entre los seguidores y la propia artista, Pablo Marrero le manifestó la curiosidad que le daba el sentimiento que Yolandita Monge le impone al tema “Cuando termina un amor” cuando lo interpreta y le mencionó un momento en particular en el que le llamó la atención y que quedó grabado. Su ojo como fanático no se equivocó, la cantante le confesó con evidente emoción que ese día en específico su corazón estaba hecho pedazos.

A la misma vez, la artista explicó que se trataba de un tema que llegó a considerar guardarlo en una maleta, por lo que provocaba en ella. Sin embargo, al mencionar que “nunca toma el camino más fácil”, decidió que le toca seguir ejercitando su corazón para que le duela menos, ir sanando, y seguir interpretándola. “Pues siempre se extraña a quien se ama por siempre”, agregó.

Durante la conversación, Yolandita Monge reveló que no descarta la posibilidad de la creación de un libro. No obstante, enfatizó que no sería sobre sus memorias, sino que se inclinaría por el lado motivacional o de autoayuda.

¿Cómo se ve de aquí a cinco años?, le preguntó otra de sus seguidoras, pero Yolandita prefiere no mirar al futuro, ese que a veces resulta incierto, sino que prefiere vivir y disfrutar al máximo el hoy.