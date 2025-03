Durante una conferencia de prensa, Saldaña fue cuestionada sobre las críticas al filme, que está ambientado en México, y la forma en que fue percibido por mostrar una imagen que no concuerda con la realidad del país. Sin embargo, la actriz se mostró en desacuerdo con esa percepción: “Para mí, el corazón de la película no es México. No hicimos una película sobre un país, hicimos una película sobre cuatro mujeres. Y estas mujeres pudieron ser rusas, dominicanas, pudieron ser afroamericanas de Detroit, pudieron ser de Israel o Gaza”, expresó.