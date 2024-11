Zuleyka Rivera lanza sus nuevos “splashes” “Dura” y “Despacito”

Según se muestra en la página web de Aquí Puerto Rico, la natural de Salinas lanzó cuatro “splashes”. “Splash Lavander Lush by Zuleyka Rivera” y “Splash Karisma by Zuleyka Rivera”, ambos identificados con la palabra “Dura”. Asimismo, “Splash Stunner by Zuleyka Rivera” y “Splash Floral Fever by Zuleyka Rivera”, identificados con la palabra “Despacito”.