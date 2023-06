Con el fin de solidificar los fundamentos de la industria de videojuegos en Puerto Rico, la organización Yo Soy un Gamer (YSUG) a través de su programa Conducta Esports, anunció un acuerdo con la compañía islándica Esports Coaching Academy (ECA) para el desarrollo de una plataforma de capacitación de entrenadores de esports en la isla.

El convenio es solo el comienzo, según el presidente de YSUG, Francisco “Hambo” López, en lo que espera se convierta en el desarrollo de una liga profesional de esports en Puerto Rico.

“Queremos hacer algo que funcione en Puerto Rico, no un ‘copy y paste’ de lo que se ha hecho en otros sitios porque eso es un error que se hace comúnmente, y tú sabes que Puerto Rico es distinto. Tenemos que evaluar cómo aplicarlo en la isla”, explicó López en entrevista con El Nuevo Día.

La estrategia que implementaría Conducta Esports para entrenar a los coaches se basa en los programas de capacitación que ECA ejecuta en Islandia desde hace cinco años.

“Son cursos educativos para entrenadores, para ayudarlos a aprender qué significa ser un coach de esports, cuáles son los resultados que quieren intentar producir con los niños, cómo ellos se acercan al esports, cómo trabajan con niños de distintas edades, cómo es el entrenamiento físico en esports, cuál es el entrenamiento mental, cómo se ve la buena nutrición y cómo le hablamos a los niños de ello”, explicó el cofundador de ECA, Ólafur Steinarsson, quien estuvo presente en la isla dando un taller de demostración a un pequeño grupo.

Yo Soy Un Gamer durante un evento en el 2022 en el cual denominaron Verano Educativo, presentando los esports a un grupo de jóvenes. (Suministrada)

Aunque lograron entablar el acuerdo, al momento, tanto López como Steinarsson no han comenzado el proceso de certificación de los entrenadores. Para esto, explicaron, el programa requiere que se migre el contenido de ECA a Puerto Rico y se evalúe su efectividad en la isla, a fines de que se pueda desarrollar un material educativo exclusivo puertorriqueño y en español.

De acuerdo con López, se espera que las certificaciones de entrenadores de esports en Puerto Rico comiencen antes de que concluya el año. Steinarsson, por su parte, aseguró que los adiestramientos en la isla “estarán tomando en cuenta las necesidades específicas [de los puertorriqueños], la estructura de la sociedad, dónde los niños pasan su tiempo y dónde podemos construir confianza con los padres y las instituciones educativas”.

“Lo que estamos haciendo ahora es comenzando una conversación y es importante que todo el mundo participe y que podamos contestar dudas que tengan las personas porque esto es algo nuevo. Esto tomará un diálogo y convencimiento para que múltiples personas se apunten porque, a primera vista, para algunas personas esto no cuadra, especialmente para padres que están tratado de manejar el tiempo que sus hijos juegan en su casa”, abundó el cofundador de ECA.

El adiestramiento de un entrenador de esports, según Steinarsson, puede tomar entre dos a cuatro días de estudiar el material didáctico y de llevar a cabo las actividades de práctica para desarrollarse.

El currículo en la isla incluiría un módulo de práctica para que los interesados “lo intenten, para que puedan ver como los niños reaccionan a todo lo que les enseñaste”, señaló López.

Indicó que el enfoque inicial se concentraría en los juegos de Rocket League o NBA 2K. No obstante, el presidente de YSUG aseguró que esperan poder ampliar la oferta a varios otros juegos competitivos de la industria como lo son League of Legends, Street Fighter y Counter Strike, entre otros.

Un nuevo nivel para la industria

López aseguró que están en marcha las discusiones para una liga profesional de esports nacional y hasta centros donde se pueda gozar de este tipo de eventos.

“Si nosotros creamos los fundamentos correctos para que se desarrollen los atletas hay espacio para que pasen muchas cosas”, aseveró, al tiempo que reveló que apuestan a la apertura de uno de estos “centros de esports” en Puerto Rico para enero de 2024.

Para apoyar sus esfuerzos, YSUG colaborará con reconocidas figuras del gaming en Puerto Rico, como los jugadores profesionales Ricardo Román, quien ha sido campeón dos veces en distintas competencias de esports del juego Street Fighters; Jomar Morales, campeón de torneos de esports de “NBA 2K”; y los desarrolladores de computadores de gaming “Banditec” quienes crearían algunas de las máquinas que los jugadores utilizarían, entre otros.

“Lo que realmente queremos es desarrollar la comunidad de esports. Queremos que la industria de videojuegos tenga un fundamento… que se pueda convertir en un desarrollo económico en Puerto Rico. Que esto sea algo que la gente pueda aspirar y hacer realmente y que no sea un sueño y al final del día me tenga que ir de Puerto Rico para hacerlo en otro sitio”, afirmó López. De paso, comentó que el verdadero reto no es encontrar apoyo financiero, sino cambiar la mentalidad de las personas que todavía consideran los videojuegos como un pasatiempo.

Actualmente, en Puerto Rico, aparte de competencias pequeñas alrededor de la isla, se llevan a cabo dos de los eventos más grandes de esports de pelea en el Caribe, conocidos como “Winter Clash” y “First Attack”. Ambas producciones reciben el apoyo del gobierno y además cuentan con seguidores mundiales que llegan para competir junto a otros jugadores internacionales por premios.