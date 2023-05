La larga espera para los millones de fanáticos de la princesa Zelda, Link y Ganon deseosos de continuar con sus aventuras en el reino de Hyrule culminó el pasado viernes cuando Nintendo publicó “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, la entrega número 20 de la aclamada serie de role playing games (RPGs) de acción.

Tears of the Kingdom (TotK) comenzó a desarrollarse en el 2017, poco tiempo después que Nintendo publicó “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (BotW) para su consola portátil Switch. En el aclamado videojuego, Link despierta tras un largo sueño y es informado, por una misteriosa voz, que el reino de Hyrule ha sido devastado por su eterno rival Ganon. BotW ofreció a los jugadores uno de los entornos abiertos más abarcadores de casi todas las entregas anteriores y, en esencia, Link podía explorar Hyrule a su antojo.

Además, el sistema de combate inyectó nuevas mecánicas, como la habilidad de utilizar las armas de enemigos derrotados y combinar distintas armas y técnicas en medio de una reyerta para infligir cantidades masivas de daño. BotW también permitió a los jugadores escalar montañas y navegar mediante un planeador, una de las primeras herramientas que Link recibe tras despertar.

En total, BotW puede tomar unas 50 horas en completar si un jugador se concentra en la aventura principal, derrotar a Calamity Ganon, pero si su meta es completar todas las misiones y actividades adicionales, el juego puede tomar sobre 200 horas en completar.

TotK ofrece, en esencia, el mismo mapa de BotW, pero expandido considerablemente y añadiendo aún más verticalidad al proceso de exploración. Como si fuera poco, TotK también añade una zona subterránea, conocida como los “Depths”, que, en esencia, es del tamaño de Hyrule. En esta entrega, Link cuenta con nuevos mecanismos para obtener mayor verticalidad, como la habilidad de ser impulsado a grandes alturas para alcanzar nuevos territorios, aunque también tendrá que explorar la nueva e inmensa zona subterránea.

Contiene ficha técnica, sinopsis y otros detalles del nuevo videojuego "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", que se estrena este 12 de mayo para Nintendo Switch. (Agencia EFE)

Y Link tendrá que utilizar todo su arsenal, junto con nuevas habilidades, para, nuevamente, salvar a la princesa Zelda, derrotar a Ganondorf y restaurar el reino de Hyrule. Junto con todas las habilidades de BotW, TotK introduce nuevos mecanismos, incluyendo la habilidad de fusionar distintas armas a modo de confeccionar nuevas formas de destrucción. A modo de ejemplo, Link puede combinar una espada con un lanzallamas, o colocar bombas en la punta de lanzas. Las combinaciones que un jugador puede lograr son prácticamente interminables.

Igual de importante es la habilidad conocida como “Ultrahand”, que le permite a Link combinar objetos para construir estructuras y máquinas como “aviones”, cohetes, carros, puentes, escaleras, cañones y hasta robots. Otro elemento añadido al repertorio de Link es el “Recall”, que le permite impartirle a un objeto la habilidad de retroceder en el tiempo, y “Ascend”, la habilidad de traspasar techos, rocas y otras estructuras para llegar a lugares que parecen estar fuera del alcance de Link.

Por último, el juego recuerda los aparatos construidos por los jugadores con “Ultrahand”, por lo que un usuario puede, mediante “Autobuild”, reconstruir un aparato automáticamente utilizando un nuevo recurso conocido como “Zonaite”.

De momento, TotK cuenta con el promedio (96 de 100), más altos registrado en el portal de reseñas Metacritic para un juego de Switch. Sin embargo, las semanas previas al lanzamiento oficial dejaron un sabor amargo en los fanáticos puesto que Nintendo, nuevamente, utilizó mecanismos extremos para prevenir la piratería y evitar que se filtraran datos de TotK antes de su publicación oficial el 12 de mayo.

En apenas dos días, Nintendo ya ha vendido millones de copias físicas y digitales de Tears of the Kingdom. (The Associated Press)

Varias tiendas vendieron y/o enviaron el juego, antes de tiempo, a personas que lo compraron en preventa. Nintendo procedió a utilizar la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA) para remover vídeos en YouTube, tuits y publicaciones en Facebook de estas personas que recibieron el juego antes de tiempo y que comenzaron a hablar y publicar vídeos. La empresa con sede en Japón también utilizó el DMCA para remover copias pirateadas y mecanismos para emular y poder jugar TotK en una computadora.

Pese a las reconocidas tácticas de mano dura de Nintendo para proteger su propiedad intelectual, TotK ya se convirtió, en la mente de muchos, en otro clásico videojuego de la compañía nipona. Tears of the Kingdom está disponible en tiendas como una copia física, con un precio de $70, y puede ser comprado y descargado directamente a su Switch mediante el eShop de Nintendo.