La polémica rodea a Camila Cabello tras ser acusada por varios usuarios en en redes sociales, quienes argumentan que descubrieron la semejanza de su sencillo “My Oh My” y la canción del grupo peruano de reggae Tierra Sur y su tema “Llaman a la puerta” de 1992.

La cantante podría enfrentar graves problemas, pues la exintegrante de la agrupación Fifth Harmony podría ser demandada por plagio, debido a la gran semejanza del éxito de la agrupación peruana.

El sencillo “My Oh My” de Camila Cabello ha sido comparado con el exitoso sencillo “Llaman a la puerta”, donde ambas canciones se escuchan similares, el ritmo también es idéntico, la melodía en general, donde las pausas son muy evidentes, lo cual han evidenciado los usuarios de Internet.

Los seguidores en redes sociales han emitido comentarios de disgusto, ya que, sin ser expertos en música, es muy notorio el enorme parecido que tienen ambos sencillos, dando pie a rumores respecto a demandas que Camila tendrá que enfrentar.

Cabe señalar, que no se usó totalmente el sencillo de la agrupación peruana, pero si hay elementos muy similares, por ello, el líder Tierra del Sur ha externado que no se les pidió permiso, ni se les notificó, por ello no han dado autorización de que se utilice su música.