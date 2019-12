La intérprete Adele, cuyas canciones “Rolling in the Deep”, “Someone like you” , entre otras, la catapultaron mundialmente, sigue sorprendiendo a sus seguidores, pero esta vez por la transformación física que ha continuado desde su divorcio con Simon Konecki, padre de su hijo.

Tras su separación, la estrella continúa mejorando tanto su aspecto físico y emocional; por ello ha continuado su meta para seguir adelgazando.

Adele, de 31 años, inició su carrera con sobrepeso, pero ahora, la intérprete demuestra un cambio radical, notando una figura delgada, opuesta a como se veía en los inicios de su carrera.

En la última fotografía que compartió en Instagram en blanco y negro, la cantante sorprendió por su figura, además de estar engalanada con un ajustado vestido negro que le resalta más la silueta, a su lado se encuentra el personaje The Grinch.

La imagen, se realizó para una sesión de fotos, con un tema navideño, al fondo se aprecia una ciudad donde está nevando; así presumió su nueva imagen a más de 32 millones de seguidores en su cuenta.