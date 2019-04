Nota del editor: el cantautor concedió hace un mes una entrevista a El Nuevo Día. Aquí su publicación inédita.

El cantante, poeta y compositor argentino Alberto Cortez se presentará por primera vez junto al cantautor puertorriqueño Alberto Carrión. Este concierto para recordar se dará el domingo 31 de marzo en la Sala Sinfónica Pablo Casals de Bellas Artes de Santurce.

Desde noviembre del 2014 (CBA de Caguas) el autor de tantas historias de amor y música, no actúa en la isla, pero para él “cualquier tiempo que haya sido siempre es mucho el faltar de Puerto Rico, es un lugar que adoro”, expresó el autor de “Carta a mi viejo”.

En esta tierra Alberto ha conservado grandes amigos como Carrión. De hecho grabó un poema de Luis Pales Matos musicalizado por el autor “Amanecer borincano”.

“Tengo grandes amigos en todas partes pero el tiempo pasa y muchos de ellos se han ido por suerte en la vida o por muerte. Estaba esperando las condiciones para viajar a Puerto Rico y disfrutar de ese clima tan bueno, de esa gente tan sensible para mi música”, indicó Cortez.

El escritor de 78 años, establecido en España, comparte las canciones que estará acompañado sobre el escenario de su pianista Fernando Barria.

“El repertorio ya lo sabe el público de Puerto Rico, mejor esperen algún estreno que tengo preparado. Sigo escribiendo, no material nuevo, yo no entro en el mundillo de si grabo o no. Es decir, soy sencillamente la persona que soy y la gente sabe. Voy a dar concierto de cámara en el teatro con uno de los mejores pianistas del mundo. Temas que el público pueda escuchar, canciones que son mías, que nos hacen razonar, que pensemos y nos sintamos de una forma común. Sencillamente les cuento lo que sale de mi corazón”, sostuvo con emoción.

A la vez reiteró que le causa ilusión “la actuación en Puerto Rico acompañado de la sensibilidad de la gente”.

El concierto es producido por Yolanda Díaz, quien cuenta con una extensa trayectoria en la producción de eventos y esta vez quiere honrar y reconocer al artista Alberto Carrión, junto a lo que se anuncia como la despedida del legendario Albero Cortez, como una oportunidad irrepetible en los escenarios locales.

Google+ ✉Email El cantautor argentino Alberto Cortez, falleció el 4 de abril de 2019, a sus 79 años en España. (GFR Media)

El artista había sido ingresado de emergencia el 27 de marzo en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles, muy cerca de su residencia a las afueras de Madrid. (GFR Media)

El cantante y poeta nació en Rancul, La Pampa, el 11 de marzo de 1940. (GFR Media)

Cortez se presentó en Puerto Rico en diversas ocasiones. (GFR Media)

En el 1998, cantó junto a la Orquesta Sinfónica en el Centro de Bellas Artes. Al fondo, Roselín Pabón dirige a los músicos. (GFR Media)

Cortez, que poseía cuatro Discos de Oro, cuatro Heraldos de Oro y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, residía en España desde el 1964. (GFR Media)

En el 2009, cantó junto a Chucho Avellanet durante un concierto en el Centro de Bellas Artes en Caguas. (GFR Media)

En el 2007 recibió el premio A Toda Una Vida, durante la entrega de los Premios Especiales (Special Awards Presentation) de la Academia Latina de la Grabación, en Las Vegas, Nevada. (EFE)

En el 2009 publicó "La vida", título de otra de sus canciones y de la biografía que resume cinco décadas sobre los escenarios, escrito por su amiga, la también argentina Laura Etcheverry. (EFE)

