Tras haberse presentado en el Coliseo de Puerto Rico anoche, como parte de la serie de conciertos “Con Calma pa’l Choli" de Daddy Yankee, el intérprete de música urbana Anuel AA publicó una serie de vídeos en su cuenta de Instagram en los que agradece al intérprete de “Dura” la oportunidad de presentarse en un escenario en la isla, al punto de afirmar que “ya me muero tranquilo” por haber logrado este sueño.

Estas expresiones se hacen públicas luego de haberse dado un ataque a tiros contra las instalaciones donde se hizo el concierto en Hato Rey durante la madrugada del domingo.

Aunque las autoridades no tienen información sobre un motivo o blanco para el ataque, el nombre de Anuel AA salió a relucir durante la conferencia de prensa realizada por la Policía de Puerto Rico y la administración del Coliseo de Puerto Rico.

A preguntas de la prensa, Eduardo Cajina, gerente general del Coliseo de Puerto Rico, admitió en la conferencia que durante la actuación de Anuel AA una botella de agua fue lanzada al escenario desde el público, pero que el objeto no impactó a nadie.

“Gracias a Yankee, la leyenda más grande del reguetón, y lo va a seguir siendo, por cumplir mi sueño. Gracias a Dios, el tiempo es el mejor maestro. He aprendido de mis errores. Había gente muriéndose por verme cantar y yo estaba muriéndome por cantar en Puerto Rico. Algo que en serio me dolía era que no había cantado en Puerto Rico. La cancelación de ese concierto me rompió el corazón y ahora poder ir a cantar. Me muero tranquilo, ya cumplí mi sueño”, añadió el exponente en un vídeo grabado desde Miami.

Anuel se refiere a la cancelación del concierto que iba a efectuar en el Coliseo de Puerto Rico el 12 de octubre de 2018 y que fue cancelado luego que sus auspiciadores y el productor Paco López le retiraran su apoyo tras publicar un tema en el que lanzaba insultos a la comunidad LGBTT y a los pacientes de VIH.