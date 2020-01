Cada día son más los artistas puertorriqueños que se suman a los cientos de voluntarios que están acudiendo para ayudar a las víctimas del terremoto de 6.4 que ocurrió en la madrugada del martes, 7 de enero y del sismo de 5.9 registrado esta mañana, que ha causado estragos en edificaciones y casas de los pueblos al suroeste de la isla.

Son miles los sureños que se encuentran durmiendo en refugios, en la intemperie o en sus carros. Las réplicas de temblores no han cesado desde entonces. La zona del suoreste en la isla ha registrado desde el 28 de diciembre una constante actividad sísmica.

El exponente urbano René Pérez, quien sintió el sismo de esta mañana escribió en su cuenta de Twitter que visitaría hoy la zona.

Ayer había escuchado las bajas probabilidades de otro temblor magnitud6 y me sorprendió la situación. Quizás sea el malestar casi costumbre de sentir que te dicen una cosa y ocurre otra en el país. Quizás leo a los equivocados. No importa lo que ocurra, Nos vemos hoy en el Sur ???? — Residente (@Residente) January 11, 2020

“Todos los expertos decían que no volvía a temblar en esta semana a magnitud de 6 y volvió a temblar. No es solo la magnitud, si no lo seguido. Espero que la ruta para llegar al sur continúe bien porque estamos por salir hacia allá”, sostuvo el artista en Twitter.

Esta mañana, el productor Vicente Saavedra en conjunto con los artistas Tito el Bambino, Cosculluela y Jaime Mayol, entre otros partieron hacia los pueblos de Yauco, Guayanilla, Guánica y Ponce a llevar diferentes provisiones, entre estas carpas y generadores.

“Desde que comenzaron los temblores estuvimos coordinando el esfuerzo que incluyó entre los que están hoy aquí al amigo Yandel que está fuera de Puerto Rico. Estamos dando de lo que tenemos para ayudar a aliviar la angustia que están viviendo nuestros hermanos en el área sur. Debo agradecer a todos los que de alguna manera se unieron para hacer posible la iniciativa en el día de hoy. Como puertorriqueño nos duele lo que estamos viviendo y ver cómo hay hermanos que lo perdieron todo o que simplemente están durmiendo al aire libre por miedo a una desgracia mayor”, dijo Vicente Saavedra en declaraciones enviadas a El Nuevo Día.

Por su parte, Alexandra Fuentes fue otra de las artistas que estuvo visitando los refugios en el suroeste de la isla, e igualmente Raymond Arrieta asistió ayer, viernes, junto a un grupo de compañeros de Telemundo para llevar agua, entre otras provisiones de primera necesidad a sus hermanos puertorriqueños, damnificados del terremoto.

Por favor .. No se olviden de nuestra gente . No es hoy, no es mañana, es siempre. No se olviden de nuestra gente y sus necesidades. Gracias a todos mis amigos de @telemundopr , a todas las producciones y sus… https://t.co/bQE9O9cyG2 — Raymond Arrieta (@raymondarrieta) January 11, 2020

Arrieta habló ayer con El Nuevo Día y explicó que dentro de los artículos que urge llevar a la zona sur, figuran la caseta de campañas y las carpas, ya que “hay mucha gente que está durmiendo al aire libre por temor y no quieren estar en sus casas”.

El cantante urbano Daddy Yankee y el productor Raphy Pina, anunciaron que mañana, domingo visitarán la zona sur del país.