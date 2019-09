El cantante cubano Francisco Céspedes, uno de los exponentes que tuvo la fortuna de trabajar el volumen discográfico “Duetos” de José José, dedicará esta noche su concierto “Cruzando destinos” al "Príncipe de la canción" que falleció hoy a los 71 años en Florida.

Céspedes se presenta esta noche en en el Hotel Marriott Resort & Stellaris Casino en el Condado. El cantautor recibió la noticia de la muerte de una de las figuras más de más importantes en el pentagrama romántico, a horas de su espectáculo. Su amiga la productora Angie García fue notificada del fallecimiento del artista mexicano a través de Sarita, la hija de José José.

“Estoy sumamente triste. Angie por poco se desmaya al saber la noticia. Ellos eran hermanos. José José es un maestro y para mí, sin minimizar lo que somos José José fue uno de los mejores cantantes del mundo y no hay que darle vueltas o definirlo de otra forma. Él estableció un estilo único e inigualable que nadie puede ejecutar ”, reveló el intérprete de “Esta vida loca” a El Nuevo Día.

El "príncipe de la canción" participó en varias ocasiones de eventos como Premio Lo Nuestro. Aquí posaba para una foto junto con el actor Fernando Allende. (Agencia EFE)

Fue reconocido por vender más de 250 millones de discos, por los que recibió diversos premios tanto en México como en Estados Unidos. (Agencia EFE)

La Asociación Nacional de Actores galardonó a José José con la medalla "Virginia Fábregas" por 25 años de carrera ininterrumpida. (Agencia EFE)

Desde pequeño mostró el gusto por la música, pero fue a la edad de 15 años que decidió probar suerte como cantante. (Agencia EFE)

Su fama y sus éxitos fueron reconocidos en Europa y Asia. (GFR Media)

Presentación del cantante de la última edición de Objetivo Fama Iván López en el programa Anda Pal' Cará. El cantante recibió como sorpresa la presencia de su colega José José. (GFR Media)

Su tercer y último matrimonio fue con la cubana Sarita Salazar, con quien procreó a su hija Sarita Sosa. (GFR Media)

El cantante visitó en varias ocasiones a Puerto Rico. En esta foto, ofrecía una conferencia de prensa junto a su familia de izquierda a derecha su hija Monique, su esposa Sarita, José José y sus otras dos hijas Sarita y Celine. (GFR Media)

Alcanzó los primeros lugares de popularidad con "Gavilán o Paloma", "Buenos días amor", "Amar y querer", "Lo pasado pasado", entre otros. (GFR Media)

Esta foto histórica recoge a los cuatro artistas más influyentes de la música romántica desde la década de los 80. De izquierda a derecha Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto y Rocío Durcal. (Archivo) Facebook



La relación de Céspedes con José José fue estrecha y similar en el sentido de que ambos artistas abandonaron el vicio del alcohol y cada vez que se encontraban compartían experiencias al respecto.

“Tuvimos una relación bien bonita y ocurrente. Los dos dejamos el alcohol y cada vez que nos veíamos relajábamos sobre esto. José José fue un hombre maravilloso que daba gusto hablar con él. Esta noche mi concierto se lo dedicó a él. Voy hacer el tema “El Triste” como parte de su gran legado a la música”, narró el artista que no se comunicaba con José José hace dos meses.

Reacciona la clase artística

El productor Angelo Medina, por su parte, compartió que en estos días estuvo hablado con Sarita, la esposa de José José. Medina fue muy cercano al artista, ya que fue su primera oportunidad en la producción de un espectáculo de una figura internacional.

"Me siento muy triste por varias razones. Una de ellas fue porqué José José fue quien me dio la primera oportunidad de llegar al máximo circuito como productor de está leyenda. Cuando tenía 21 años fue quien me llevó por primera vez a México, aunque nos conocimos en la República Dominicana. Mi primer concierto como productor fue con él, cuando lo llevamos al Centro de Bellas Artes de Santurce, un noviembre del 1981. José José siempre quiso presentarse en Puerto Rico, ya que oía cosas maravillosas sobre el trato que se le daba al cantante Marco Antonio Muñiz y él quería estar en ese nivel", narró.

"La era musical que evoca José José jamás hubiera tenido el brillo sublime sin su voz. Hoy perdemos a uno de los cantantes más grandes de Latinoamérica y uno de los artistas de mayor humildad y humanismo que he conocido. Descansa en paz José que tu voz y tu música se encargarán de mantener tu recuerdo vivo", expresó Gilberto Santa Rosa. El "Caballero de la salsa" también fue parte del álbum discográfico "Duetos".

La cantante Olga Tañón expresó que sus canciones y su voz son inmortales.

“Como José José ninguna voz que se pareciera. Sus canciones jamás morirán y soy afortunada de vivir hermosos momentos con el y todo un privilegio! Señor de la canción, ya no más dolor vuele alto a los brazos del señor !”, publicó en su cuenta de Instagram.

El cantautor Alejandro Sanz también dedicó unas palabras en las redes sociales para expresar la admiración al fenecido cantante de 71 años.

“Príncipe de las canciones… creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares”.

Príncipe de las canciones...creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares y amigos. #DEP #JoséJosé — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 28, 2019

El cantante Fernando Allende dijo estar consternado con la muerte.

"Estoy triste por un lado ante la perdida de un ser tan querido. Sin embargo, su legado es tan enorme y de tanta calidad humana por José José vivirá para siempre", dijo.

Allende recordó que la última vez que se vio con José José fue el pasado día de los padres.

"La vez que más lo recuerdo, fue un día de los padres. El tuvo la gentileza de venir a mi casa. Cocinamos y estuvimos dándole consejos a mis dos hijos (Elán y Adán) de la vida, la profesión y las relaciones humanas, fue hermoso... Nos vemos en el cielo!". precisó Allende.

“Qué triste noticia...se nos fue el Príncipe De La Canción. Siempre fue una influencia muy grande para mí. Su manera de interpretar, esa lágrima en la garganta, esa mezcla de potencia y dulzura en su voz. Descansa en paz maestro, vuela alto”, escribió Luis Fonsi en su cuenta de Twitter.

Que triste noticia...se nos fue el Principe De La Canción. Siempre fue una influencia muy grande para mi. Su manera de interpretar, esa lágrima en la garganta, esa mezcla de potencia y dulzura en su voz. Descansa en Paz maestro, vuela alto ???? pic.twitter.com/xHbvNTqrOp — Luis Fonsi (@LuisFonsi) September 28, 2019

“José José, el príncipe de la canción fue una de mis inspiraciones durante mis comienzos en ésta carrera y a quien siempre admiré por su gran corazón y talento. Hoy nos quedamos con su gran legado y pido porque su familia tenga fuerza y entendimiento. Descansa en Paz José José”, indicó Chayanne.

Por su parte, Daddy Yankee expresó sus respetos por el cantante mediante un tuit. “Respeto por siempre. Descansa en paz en José José”,escribió.

Respeto por siempre. Descansa en paz en José José — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 28, 2019

“Inspiración para muchos de nosotros querido #JoseJose. Voz magistral de notas infinitas, gran persona y colega desprendido de egoísmos, seguirás siendo el príncipe de la canción siempre”, dijo, por su parte, el cantautor Ricardo Montaner.

La banda Maná también expresó sus condolencias.

Triste la noticia del fallecimiento del querido y admirado @JoseJoseOficial el príncipe de la canción a quien conocimos cuando teníamos 18 años en Ariola, una voz única , descansa en paz, te recordamos siempre. #qepd — Maná (@manaoficial) September 28, 2019

Mientras, la cantante Gloria Estefan dijo que "nos exprimió los corazones con su voz inconfundible y dejó una marca imborrable en el mundo de la música... Descansa en paz, José José... muchas gracias por tus bellas canciones y tu legado musical que vivirá por siempre".