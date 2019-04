Cuando un amigo se va… quedan grandes amigos y cantantes puertorriqueños que abrazan el legado del cantautor Alberto Cortez para celebrar su vida, su gran legado musical y su amistad.

El artista había sido ingresado de emergencia el 27 de marzo en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles, muy cerca de su residencia a las afueras de Madrid. (GFR Media)

El cantante y poeta nació en Rancul, La Pampa, el 11 de marzo de 1940. (GFR Media)

Cortez se presentó en Puerto Rico en diversas ocasiones. (GFR Media)

En el 1998, cantó junto a la Orquesta Sinfónica en el Centro de Bellas Artes. Al fondo, Roselín Pabón dirige a los músicos. (GFR Media)

Cortez, que poseía cuatro Discos de Oro, cuatro Heraldos de Oro y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, residía en España desde el 1964. (GFR Media)

En el 2009, cantó junto a Chucho Avellanet durante un concierto en el Centro de Bellas Artes en Caguas. (GFR Media)

En el 2007 recibió el premio A Toda Una Vida, durante la entrega de los Premios Especiales (Special Awards Presentation) de la Academia Latina de la Grabación, en Las Vegas, Nevada. (EFE)

En el 2009 publicó "La vida", título de otra de sus canciones y de la biografía que resume cinco décadas sobre los escenarios, escrito por su amiga, la también argentina Laura Etcheverry. (EFE)

Consternados por la partida del cantante argentino que falleció hoy a los 79 años en España, los puertorriqueños Alberto Carrión, Chucho Avellanet y Dagmar lamentaron la partida del versado cantautor que dedicó su vida a la composición de temática social y que le dio voz a grandes éxitos musicales como “Cuando un amigo se va” y “Castillos en el aire”, por mencionar algunos.

El cantautor Carrión tenía previsto compartir por primera vez el escenario con Cortez en el concierto que se efectuó el pasado domingo en el Centro deBellas Artes (CBA), Luis A. Ferré en Santurce.

Sin embargo, su sueño no se pudo completar ante la noticia de que Cortez no se presentaría por razones de salud. Ante la ausencia del intérprete, los exponentes Glenn Monroig, Rafael José y Dagmar se unieron a Carrión para hacer un tributo en vida a la obra artística de José Alberto García Gallo, nombre de pila del artista. El espectáculo en la Sala Sinfónica del CBA fue un éxito.

“Alberto Cortez es un gran amigo de Puerto Rico. Tenía un montón de amigos en la isla. Estoy en shock con su muerte. Íbamos hacer el concierto juntos y se tuvo que suspender su participación a última hora. Tenía esa gran ilusión de hacer ese concierto porque era un honor poder estar con uno de los grandes de la música. Me sentía afortunado de hacer un concierto con él, porque Alberto era muy selectivo a la hora de realizar conciertos con otras personas. Aunque no se dio el junte, tenía la esperanza de que se pudiera dar más adelante, para mí fue un honor inmenso que me seleccionará para hacer eso conmigo. En vez de llorar, celebro con agradecimiento su vida, su legado musical y la fortuna de ser su amigo por más de 40 años”, indicó Carrión.

Carrión pudo compartir en Puerto Rico innumerables veces con el fenecido artista, que, según medios españoles, falleció a consecuencia de una insuficiencia cardiaca. De sus encuentros con Cortez recordó unas visitas que le hizo el cantautor a sus residencias en Aguas Buenas y Guaynabo.

“En la casa de Aguas Buenas pasamos una velada memorable. Recuerdo que él escuchó por primera vez una composición musical del tema 'Pueblo', letra de Luis Pales Matos. Alberto estrenó ese tema en el disco 'Soy un Charlatán de Feria'. Con esa acción de su parte siento que Alberto tuvo la deferencia de validar mi trabajo. De Guaynabo recuerdo que le encantaba la casa y hasta quería comprar una”, añadió el autor de “Amanacer borincano”.

Otro que reaccionó sorprendido fue Chucho Avellanet, quien se enteró de la noticia a minutos de abordar un avión de regreso a Puerto Rico desde Miami.

El cantante tuvo la fortuna de contar con una estrecha amistad con Cortez, trabajar juntos y sumar experiencias de vida en Puerto Rico y España. El fenecido cantante le produjo el disco “Desde el alma” y grabaron juntos el tema “Pregonera”.

“Es una gran tristeza. Fuimos muy amigos. Me produjo un disco y estuve trabajando ese disco con él en España. Estuve en su casa y atesoro grandes momentos, experiencias y su aportación musical. Hicimos un especial en la canal 6 con Danny Rivera, su otro gran amigo y le enviamos el especial televisivo a España para que lo viera y rápido nos llamó para felicitarnos y para agradecer el gesto. Alberto era un gran ser humano”, reveló con tristeza Avellanet.

A nivel musical, el intérprete de “Traicionera” afirmó que le mundo debe recordar a Cortez por su “extenso legado artístico y autor de temas sociales”.

Dagmar, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter que su música vivirá por siempre.

Alberto Cortéz te fuiste vestido de poesía, versos y amor. Un honor haber sido parte del homenaje que Alberto Carrión @glenmonroig @rafaeljose y yo te rindieramos junto al público que se dió cita la noche del pasado domingo. Tu música vivirá por siempre! COMO EL PRIMER DÍA ?? pic.twitter.com/iHGcHG6O1g — dagmar (@2dagmarDagmar) April 4, 2019