El reguetonero Bad Bunny recibió el premio al Mejor Álbum de Música Urbana en la vigésima entrega de los premios Latin Grammy que se celebran en Las Vegas, Nevada.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del joven intérprete, se alzó con el galardón por la producción “X100PRE”.

Al subir al escenario vistiendo pantalones cortos y lo que parecía ser un té en mano, Bad Bunny se manifestó nervioso, pero aprovechó el momento para salir en defensa del género que interpreta.

“No había estado tan nervioso en mi vida. Mis amigos me dijeron que prepara algo para decir pero no quise. Estoy agradecido con Dios, con mi familia que son los responsables de que sea quien soy y no importa lo alto que me lleve la gente sigo con los pies en la tierra. Agradezco al productor Tainy, a los músicos, a toda la gente que pertenece a la academia. Con todo respeto les digo que el reguetón, la música urbana, es parte de la cultura y la música latina. Pero los que trabajamos el reguetón tenemos que trabajar duro. El género se ha vuelto todo views y números. Vamos a echarle ganas, a traerle a la gente creatividad y genialidad. Hay que ponerse a trabajar”, expresó.

Hace un par de meses, su colega Daddy Yankee había criticado las pocas nominaciones de producciones de música urbana en estos premios e hizo un llamado a boicotear la misma. De hecho, desde entonces afirmó que no asistiría a esta premiación. El colombiano J Balvin se sumó a la iniciativa.