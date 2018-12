El trapero Bad Bunny lanzó este sábado el vídeo de su nueva canción "Solo de mí", con el que alza su voz en contra de la violencia machista.

En el visual se puede apreciar a una mujer frente a un micrófono, mientras va cantando la canción, cuyo coro dice: "No me vuelvas a decir bebé / Yo no soy tuyo ni de nadie / Yo soy solo de mí".

Mientras va interpretando el tema, la mujer va haciendo movimientos-como si la golpearan- y comienzan a aparecer moretones en su rostro hasta que los detiene con sus manos.

En su cuenta de Instagram, Bad Bunny destacó más que "no estoy seguro si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género en contra de la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes SÍ LO ES".

"¿Cuándo vamos a darle prioridad a lo que realmente importa? Siempre queremos culpar a todos menos al que tiene la culpa. Es hora de tomar acción ¡ya! Sé que habrán muchas opiniones, pero yo solo les digo que por algo se empieza, y cada cual hace su parte como cree que pueda. ¡No queremos ni una muerte más! Respeta la mujer, respeta al hombre, respeta al prójimo, respeta la vida. ¡Menos violencia, más perreo! (Y si ella lo quiere, si no déjala que perree sola y la jodas)", escribió en su cuenta.

En lo que va de año, 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas duplicando los números desde el 2015.