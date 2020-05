El exponente urbano Bad Bunny reaccionó esta semana a las denuncias que han realizado varias jóvenes, algunas menores de edad, contra dos empresarios sobre un supuesto patrón de acoso sexual que será objeto de investigación de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), según informó un portavoz de la agencia a El Nuevo Día el pasado domingo.

El trapero que ha sido muy vocal a la hora de denunciar la violencia de género y el acoso sexual a través sus letras o conceptos visuales reconoció la valentía de las víctimas al relevar el supuesto hostigamiento sexual e instó a que “nunca se queden calladas si así lo sienten” en su cuenta de Twitter.

“Admiro su valentía y fortaleza porque entiendo que no es fácil, y créanme que si digo que las entiendo es porque las entiendo. Estas cosas son delicadas y hay que ser responsables a la hora de hacer una acusación. Hay que hacerlas. Claro que sí, con firmeza, pero con mucha responsabilidad de nunca involucrar a terceros que no tienen la remota existencia en dicho suceso”, reaccionó el artista sobre las denuncias que han destapado que otras féminas expresen diversos casos de hostigamiento sexual en sectores de la industria del entretenimiento, en las instituciones educativas y empresas privadas.

En el caso de los empresarios se señala un alegado patrón de acoso sexual contra menores por un negociante -dedicado a promocionar viajes de lujo y venta de ropa juvenil, según la información denunciada en redes sociales

Las expresiones del intérprete de “Yo perreo sola” responden, además, a que en las redes sociales varios usuarios vinculan al artista con un hombre que se señala entre las denuncias de supuesto acoso sexual y que aparentemente está vinculado a la industria del entretenimiento, razón por cual varias personas lo etiquetaron en varias publicaciones. Todas estas denuncias se exponen en las redes sociales y hasta la fecha se desconoce si se formalizarán en una querella ante las autoridades pertinentes.

Benito Martínez Ocasio, nombre del artista, en sus expresiones en la red social no confirmó si en su equipo de trabajo figura una persona con alguna denuncia de hostigamiento sexual, pero afirmó que en su grupo y entorno laboral “no hay espacio, para estas conductas, y se hará lo que se tenga que hacer”.

“Me chocó demasiado ver mi nombre por ahí, aunque sé que fue para que enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomaré acción. En mi vida personal y equipo de trabajo no hay espacio para estas conductas, y se hará lo que se tiene que hacer. Mientras que a otros hace mucho que los alejé de mi circulo por otras razones. Aun así duele saber todo esto. No es fácil enterarte por Twitter que gente que han sido cercanas a ti hacen ese tipo de cosas, cosas con las que trato de luchar o por lo menos aportar un granito, a pesar del estereotipo del género musical que interpreto”, afirmó el trapero que a su vez reiteró que cada ser humano toma decisiones individuales y debe asumir responsabilidad por sus acciones.

En su defensa de que lo vinculen con denuncias de índole sexual aseguró que es injusto que su nombre sea utilizado en las redes sociales, cuando “mi mano está muy lejos de todo esto”.