Tras su exitosa serie de conciertos en Puerto Rico a principios de este mes, el trapero puertorriqueño Bad Bunny se sentó a conversar con la revista GQ para afirmar, entre otras cosas, que “al principio hacía lo que podía, ahora hago lo que quiero”.

La entrevista del artista publica en la edición de abril, en la que aparece en portada el rapero J Cole.

“Hay gente que aprecia lo que hago. Hay gente que lo critica. Hay gente que dice: 'Gracias por dar la cara (por nosotros), gracias por defender esto'. Hay otros que dicen que soy un oportunista”, le dijo Benito Antonio Martínez Ocasio a la publicación, que le dedicó un amplio despliegue a su entrevista.

El personal de la revista viajó a Puerto Rico para realizar el artículo en el que nombra a Bad Bunny “uno de los artistas más populares sobre la Tierra”. En la serie de imágenes que acompañan la entrevista, el joven de 25 años que hace menos de tres años trabajaba de “bagger” en un supermercado, aparece luciendo ropa y accesorios de Dolce & Gabbana, Armani, Hermès y Cartier, entre otras lujosas firmas de moda.

GQ destacó la trayectoria del cantante, que el año pasado colaboró con varios de los artistas más populares en el mercado de la música urbana como Drake, Cardi B, Nicki Minaj, Travis Scott, Marc Anthony y Jennifer López, entre otros.

El reportaje aparece en la edición de abril de la revista que tiene en portada a J. Cole. (Suministrada)

A preguntas sobre problemáticas sociales que vive Puerto Rico, como la violencia contra la mujer y el cierre de escuelas, el artista comentó: “Yo veo los problemas de cerca y me tocan igual, porque afectan a la gente que quiero”.

Respecto a si se considera activista, Bad Bunny dijo que es simplemente un ser humano.

“Creo que es mi deber como persona influyente —ya no tanto como artista, sino como persona—de vez en cuando tratar de hacer lo que puedo”, dice. “Si tengo el break de decirlo, pues lo digo —pero eso no me obliga a que siempre tenga que decirlo, ni me obliga entonces a señalar siempre todos los problemas, como si yo fuera legislador”, destacó.