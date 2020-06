El periodo de cuarentena no ha sido difícil para el influencer y cantante puertorriqueño Daniel "El Travieso", pues por los pasados años desde el encierro es que le ha dado vida a sus personajes a través de los videos que realiza y desde donde pone a volar sus ideas.

Asegura vivir en una cuarentena constante para dedicarse a trabajar. De este modo fue que nació el sencillo “Viviendo”, que está lanzando hoy en todas las plataformas musicales, inspirado en las “situaciones chocantes” que están ocurriendo a nivel mundial, con el que expresa la importancia de vivir al máximo con una buena actitud y con la certeza de saber que la vida está llena de múltiples posibilidades.

“El tema nace de este tiempo, donde el mundo está cogiendo un giro al que no estamos acostumbrados. Lo bueno del ser humano es que se acopla a los cambios y que está construido para evolucionar. Verdaderamente, lo único que podemos hacer durante los cambios es vivir. Ahí surgen esas ganas de sacar un tema que tenga que ver con que a pesar de lo que estamos pasando, hay que seguir viviendo y metiendo mano, seguir disfrutando”, dijo el joven cuyo nombre de pila es Daniel Ruiz Abaunza.

Aun cuando le atraen diferentes géneros musicales, este nuevo sencillo compuesto por el propio cantante junto a Aneudy Maisonet y Javier García Gutiérrez, se inclina más a lo acústico romántico, que es el estilo que más le apasiona.

“Es una acústica simple, sencilla, la guitarra y voz, que siempre ha sido mi llamado en cuestiones musicales y es por donde me gustaría inclinarme, a ese tipo flow acústico romántico. Seguiré haciendo diferentes géneros, pero este es el más que me apasiona”, resalta la voz de “Seguimos siendo panas”, cuyo remix fue grabado junto al artista urbano Tito El Bambino y quien dice sentirse "bien pompeao" con este lanzamiento.

El creador de los personajes "Güela", "Chapi", “Álex”, “Abu” y "Abuelo Junior", el cual tiene 8.96 millones de suscriptores en YouTube, estará lanzando el video musical de “Viviendo” hoy las 3:00 p.m. en su canal, Daniel El Travieso Musica. Según explica el joven de 25 años a cargo del concepto creativo, además de dirigirlo y filmarlo, está inspirado en los creativos videos de la aplicación TikTok, al que describe como dinámico, con diferentes estampas y colmado de colores.

Daniel aprovechó el auge que ha tenido la aplicación TikTok durante el encierro en los hogares como medida de prevención por COVID-19 y con la que asegura que ha tenido una acogida increíble, pues desde que empezó la cuarentena creó su perfil y ya va por 1.3 millones de seguidores, por lo que se encuentra sumamente agradecido de sus seguidores.

“Me impactó la cantidad de gente a nivel mundial que se entretuvo durante este momento tan difícil con esta aplicación. Fue como un método de entretenimiento bien orgánico y una conexión de casa a casa. Definitivamente, con la canción tenía que incluir algo que haya ocurrido durante este periodo, por lo que decidí hacer el video musical como su fuera un TikTok. Ha sido la plataforma con la que más rápido he crecido”, indica el joven que ahora luce un color de cabello rubio platinado.

Lanza un “challenge” para sus seguidores de TikTok

Aprovechando el lanzamiento del tema y video musical, Daniel realizará a través de su cuenta @TraviesoTikTok un reto bajo el hashtag #ViviendoTravieso con el objetivo de darle oportunidad a esas personas que tienen talento y se están formando en las artes.

“La gente va a poder cantar su versión de la canción conmigo, haciendo un dueto y la más que me encante, me capte el ojo y me haga sentir algo, voy a traer a esa persona para que haga el remix del tema conmigo”, explicó a la vez que resaltó que el segundo ganador obtendrá una video llamada privada con él y el tercero recibirá una caja de diferentes tipos de mercancía de la marca Travieso. Los fanáticos tendrán hasta el 31 de julio del 2020 para participar.

Además de continuar grabando otros sencillos para lo que sería un nuevo álbum musical, Daniel espera más adelante incursionar en el cine y llevar su serie de comedia a otro nivel, además de continuar trabajando con su tienda virtual.

"Paso a paso vamos a ir desbloqueando todo como si fuera un videojuego, con diferentes secciones dentro del entretenimiento. Por lo pronto, estoy 100% de lleno en la música y comedia, metiéndole bien duro", manifestó.

Su familia y amigos, su gran apoyo

Cuando le preguntamos a Daniel qué personas han sido fundamental en el crecimiento de su carrera, este nos respondió: “Es una mezcla entre mi equipo de trabajo que son mis amistades desde antes de todo esto y también mi familia, que es mi inspiración y me han dado la paz suficiente para seguir creando sin miedo y confiando en mí. Siempre ha sido un apoyo existente para mí”.

Por otra parte, se siente muy orgulloso de que hayan artistas como Ricky Martin, que conozcan de su trayectoria por sus hijos ser sus seguidores, por lo que procura presentarse no de una manera negativa ni ofensiva, aunque sí con un toque realista.