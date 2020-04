El poder de la música es grande y puede mover al mundo, por esa razón Bruce Springsteen y Bon Jovi se reunieron para ayudar a su tierra natal New Jersey, Estados Unidos, que es uno de los estados más afectados por el COVID-19.

Actualmente, el estado cuenta con al menos 92,387 casos confirmados, más de 5,000 muertes por coronavirus y cada día hay más de 300 decesos. Por esa razón, con apoyo del gobernador de la entidad, Phil Murphy, los artistas decidieron tomar acción y recaudar fondos para ayudar a todas las personas que aún luchan por sobrevivir a la pandemia.

El evento comenzó a las 7:00 p.m., con Springsteen, acompañado con su guitarra acústica cantando "Land of hope and dreams", tema con el que hizo pasar un momento conmovedor a toda la audiencia. "He estado como 33 días en cuarentena y parece que ya traigo el pelo como Christopher Lloyd de Volver al futuro; espero que ustedes estén a salvo y sanos, todos vamos a salir de esto y todas las donaciones que se junten van a ir directamente a todas las personas más vulnerables", dijo el actor Jon Steward.

Luego, fue el turno de Jon Bon Jovi, quien interpretó "Do what you can", también en una versión acústica que preparó en su casa. Fueron los videos de los testimonios de las personas los que estremecieron a todos los televidentes, como el de un dueño de un local de comida.

"Es muy duro ahora mismo, hemos bajado nuestras ventas un 90% y sé que hay otras personas ahí afuera en la misma situación; al ver las noticias de lo que está pasando sólo podemos pensar en qué va a pasar con nosotros".

Otras personas que necesitan ayuda urgentemente, remarcaron los artistas, son aquellos que trabajan de frente a la enfermedad, quienes no han podido regresar a sus casas y ver a sus familias por temor a contagiarlos. "Hay enfermeras, doctores y técnicos que están encontrando la manera de hacer que la gente pueda decir adiós, así que lo único que podemos hacer es donar", dijo Whoopi Goldberg.