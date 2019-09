La agrupación Buscabulla, formada por Raquel Berríos y Luis Alfredo Del Valle, se inspiró en su experiencia personal para crear un nuevo sencillo que ya está disponible en las plataformas digitales con un vídeo dirigido por Claudia Calderón.

El tema se titula "Vámono" y es el primero creado por el dúo desde su mudanza a Puerto Rico tras años de vivir y desarrollar su carrera musical en Nueva York.

"La canción es un llamado a los que se han ido y a los que han vuelto para tomar acción ante un país que está desvaneciendo. Es un recordatorio de conectar con tu historia, tus raíces, contigo mismo", explicó Buscabulla en un comunicado de prensa.

Los integrantes de Buscabulla nacieron y crecieron en Puerto Rico. En 2011, mientras ambos vivían en NYC, Berríos y Del Valle formaron “Buscabulla", que en la jerga boricua significa "agitador".

Berríos es productora, diseñadora y DJ. Mientras, Del Valle es productor y multiinstrumentista.

El Ep debut de Buscabulla fue coproducido con Dev Hynes (aka Blood Orange) y lanzado en el sello Kitsuné Musique en 2014. El segundo II, fue producido y lanzado de manera independiente por la banda en enero de 2017.

Meses después del huracán María, Del Valle y Berríos regresaron a la isla y se asentaron en Aguadilla, un pueblo en la costa noroeste, para reconectar con sus raíces y grabar su álbum debut.

Sobre el vídeo, Buscabulla comentó que es "una amalgama de distintas expresiones neoculturales de regiones cercanas a nuestra historia personal en Puerto Rico. Una exploración de estas tradiciones ancestrales adaptadas a la modernidad y perseverando ante el asalto de la misma".

"Con el éxodo masivo de puertorriqueños EUA, la crisis económica junto con el desplazamiento de los puertorriqueños y nuestras tradiciones, esperábamos capturar la esencia de estas festividades, las cuales, por su naturaleza y persistencia, son manifestaciones de resistencia", expresó el grupo.

El Festival de Las Máscaras de Hatillo, que se celebra el 28 de diciembre, cautivó particularmente a Buscabulla. ¿La razón? Ver que "dentro de la atmósfera notoria de caos, el uso de alcohol y drogas, y el reggeatón a todo volumen, también existen aspectos profundamente espirituales, emocionales y trascendentales. Valores de comunidad y hermandad sincera".

Por su parte, la directora del vídeo comentó que quedó capturada por el concepto desde la primera conversación con Raquel y Luis.

"Había ido a las Fiestas de Máscaras de Hatillo antes, me habían fascinado y quería hacer algo relacionado desde entonces. El proyecto también me tocó una fibra sensible ya que la canción es una reclamación de nuestras raíces, así como una reafirmación de la decisión de vivir en nuestra isla a pesar de toda la incertidumbre política que estamos enfrentando. Es una invitación a trabajar por el país en el que queremos vivir", sostuvo Calderón.

Grabar el vídeo fue un reto. Hubo que confeccionar los trajes, decorar la carroza, practicar el 'wileo', traer a los niños y tener a un grupo de personas bailando y brincando todo el día bajo el sol.