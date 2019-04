Letras de canciones de Lady Gaga o Ariana Grande fueron puestas como ejemplos de lenguaje ofensivo en una declaración parlamentaria del ministro del Interior de Singapur, K Shanmugam, en contra de los discursos de odio.

Las letras seleccionadas hacen menciones a Dios, la iglesia o el cristianismo, según una copia de la declaración, titulada "restringiendo el discurso de odio para mantener la armonía racial y religiosa", publicada en Facebook por el diputado opositor, Chen Show Mao.

Los ejemplos incluyen el fragmento "I'm just a Holy fool, oh baby / it's so cruel, but I'm still in love with Judas" de la canción "Judas" de Lady Gaga.

También aparecen seleccionados partes de las canciones "God is a woman" de Ariana Grande, "Heresy" del grupo Nine Inch Nails, y "Take me to church", del cantante Hozier.

La declaración tuvo lugar el lunes, casi un mes después de que las autoridades de la ciudad-estado cancelaran a última hora un concierto del grupo sueco de black metal Watain, debido a las quejas de grupos cristianos por el contenido "ofensivo y denigrante" de sus letras, reveló Shanmugam.

La intervención del ministro coincidió con la presentación de un proyecto de ley en contra de las noticias falsas, criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos que lo ven como un instrumento de censura y una amenaza contra la libertad de expresión.